Stephen A. Smith d’ESPN «dégoûté» de Donald Cerrone: «Vous êtes plus intelligent que ça»

Pour l’équipe régulière du bureau de diffusion MMA d’ESPN, la performance inventive et dévastatrice de Conor McGregor était une chose de beauté. Mais pour le diffuseur sportif vétéran Stephen A. Smith, c’était une cause de réprimande contre Donald Cerrone.

Aux côtés de Jon Anik, Chael Sonnen et Michael Bisping dans l’émission d’après-combat de l’UFC 246, Smith a débarqué sur Cerrone, s’annonçant “assez dégoûté” des tactiques exposées dans la tête d’affiche de samedi.

Presque apoplectique, Smith a laissé entendre que Cerrone en avait de nouveau étouffé sous pression. Il a dit que Cerrone aurait dû se retirer avant de prendre les frappes à l’épaule qui l’ont assommé tôt.

«Reculez, rassemblez-vous», a-t-il dit. “L’homme a eu plus de 50 combats dans sa carrière, pour avoir crié à haute voix. Tu sais te battre. Nous vous avons vu. Nous avons vu 17 soumissions, nous avons vu 10 KO. Excusez-moi, reculez et allez comme ça, «OK, il m’a attrapé avec l’épaule. Je suis un peu secoué en ce moment. Permettez-moi de prendre mes repères. Laissez-moi reprendre mon souffle. “Je ne suis même pas un combattant et je le sais. Allez, vous tous! Vous vous êtes battus, je ne l’ai pas fait!

“Ce gars sait mieux, et d’une manière ou d’une autre, vous êtes là-bas avec Conor McGregor, et je vais tout vous dire tout de suite”, a-t-il dit. «Il n’avait jamais eu de pay-per-view auparavant. Il n’a pas été un champion. Il se pourrait que les lumières soient un peu trop lumineuses. Je couvre les sports depuis un quart de siècle – pas ce sport, mais les sports – et il y a eu de nombreux exemples où j’ai vu des gars que lorsque les lumières sont plus vives, les paumes transpirent, les fesses se resserrent et … ils ne se présentent pas cette nuit-là, et c’est ce qui est arrivé à “Cowboy” Cerrone. Il ne s’est pas présenté – point final. et je ne le comprends pas. “

Sonnen et Bisping n’ont pas directement contesté la position de Smith, mais ont plutôt parlé de la pression qui accompagne les combats pivots. Mais Smith était convaincu que Cerrone était un homme battu avant l’événement principal et agissait comme un cerf dans les phares.

“Quand vous regardez Cerrone” Cowboy “, cela ne ressemblait pas à un combattant qui était prêt à se battre ce soir”, a-t-il dit. «Nous savions que Conor allait être prêt. Nous nous sommes demandés s’il le retirerait tôt, car évidemment, plus tard le combat continue, «Cowboy» est le gars le plus gros et le plus fort – soi-disant. Mais pour qu’il soit blessé en 15 secondes, éloigne-toi du corps à corps et laisse encore Conor lui revenir. Allez, tu es plus intelligent que ça – sauf ce soir. “

Pour les adeptes de la carrière de diffusion de Smith, le vitriol exposé n’a pas été une grande surprise. La personnalité ESPN va régulièrement pour la jugulaire sur à peu près tous les sports qu’il couvre, et est bien connu pour troller les stars qu’il couvre avec des interprétations scandaleuses de leurs performances. Après la défaite de McGregor contre Floyd Mayweather dans “The Money Fight”, il a qualifié la performance de tous les temps de “pas forte”. Smith a également poursuivi McGregor à la suite des coups répétés de la star irlandaise avec la loi.

Smith a clairement indiqué lors de la diffusion de l’UFC 246 qu’il était tout à fait sur McGregor. Il n’aimait tout simplement pas les circonstances de la victoire.