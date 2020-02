Stephen A. Smith dit que Deontay Wilder blâmer le costume pour la perte pourrait être «l’excuse la plus embarrassante» de tous les temps

Crédit d’image: @PBConFOX sur Twitter (photographe non répertorié)

Stephen A. Smith n’est pas un fan de Deontay Wilder blâmant partiellement son costume pour sa perte à Tyson Fury.

Samedi dernier, Deontay Wilder affrontait Tyson Fury dans son match revanche très attendu. Beaucoup pensaient que le «Bronze Bomber» ferait l’affaire, mais l’Anglais a fini par lever la main par TKO au septième tour.

Après la défaite, Deontay Wilder a annoncé qu’il déclencherait la clause de revanche, mais a également déclaré que son costume fatiguait ses jambes. Il a dit que la tenue pesait 40 livres et s’était brûlé les jambes avant même de monter sur le ring. Pour Smith, il n’achète pas cette excuse.

«J’aime beaucoup Deontay Wilder, je lui ai parlé à plusieurs reprises loin de l’arène de la boxe. Je l’aime vraiment beaucoup. J’espère donc qu’il accepte ce que je m’apprête à dire dans l’esprit qui lui est donné. C’est peut-être l’excuse la plus embarrassante que j’aie jamais entendue pour un gars qui perd le combat », a déclaré Stephen A. Smith dans First Take à propos de Deontay Wilder. «Je ne remets pas en cause sa validité, Max. Je ne dis pas que ce n’est peut-être pas vrai. Je ne le remets pas en question, c’est un mec honorable. Je le prendrai au mot mais mon dieu ce n’est tout simplement pas quelque chose que vous faites connaître.

«La tenue que vous portiez sur le ring, portant plus de 40 livres, c’est pourquoi vous pensez que vous avez perdu ce combat? Pourquoi diable le portez-vous à l’anneau? Selon les rapports, vous l’avez essayé la veille au soir. Vous saviez combien cela pesait à ce moment précis », a-t-il poursuivi. “Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi voudriez-vous sortir, et je comprends que c’est le mois de l’histoire des Noirs et tout ça. Vous savez, honorez tout le monde en gagnant et non en honorant les gens avec une tenue. Ce n’est pas ce qui vous fait gagner des combats. Si vous portez quelque chose, portez quelque chose que vous avez toujours porté. Par opposition à quelque chose d’aussi différent, expérimenter le plus grand combat de votre carrière. »

Stephen A. Smith pense que Deontay Wilder avait l’air fatigué après le premier tour mais ne pense pas que cela provienne du costume. Au lieu de cela, il croit que Wilder vient d’être battu par un meilleur boxeur ce soir-là.

Que pensez-vous de Stephen A. Smith disant que Deontay Wilder blâmer le costume est une excuse embarrassante? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.