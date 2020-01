Stephen A. Smith et Dan Le Batard manquent le point de Joe Rogan, critique des fans du MMA

Plus d’une semaine après le retour de Conor McGregor, son combat contre Donald Cerrone reste une source d’intérêt bien au-delà de la bulle MMA. L’attention est cependant passée du match lui-même à la critique du commentateur ESPN Stephen A. Smith.

Le plus important est celui de l’analyste de l’UFC Joe Rogan, qui lors d’une récente enregistrement de son podcast éponyme a proclamé la participation de Smith à l’émission d’après-combat “un mauvais regard pour tout le monde”. Cette réprimande légère s’est sans surprise avérée être de l’herbe à chat pour Smith, qui a répondu dimanche via les médias sociaux dans une vidéo qui a été visionnée des millions de fois.

Le nœud de la critique est basé sur les déclarations de Smith d’après l’UFC 246 selon lesquelles il était «assez dégoûté» par les efforts de Cerrone et «il semblait qu’il avait abandonné».

Essentiellement, il a qualifié Cerrone d’abandon.

Certes, ce fut la pire nuit de la vie professionnelle de Cerrone. Se battant devant la plus grande foule – 19 040 – de sa carrière, et participant à son premier événement principal à la carte, Cerrone a été arrêté en seulement 40 secondes.

Pourtant, la suggestion qu’il a abandonné a été réfutée par une seule visualisation de la rediffusion, qui montrait un nez probablement cassé, confirmé par la suite par la Nevada Athletic Commission avec une fracture orbitale.

Même si ce n’était pas le cas, comme le disent les accusations, c’est incendiaire. Smith le sait. C’est un marchand de controverses qui trafique des opinions extrêmes. Il ne suffit pas de dire qu’une perte a été mauvaise ou déséquilibrée ou embarrassante; ce doit être quelque chose d’aiguisé à un point fin et coincé dans l’œil du public.

Ce genre de réflexion fonctionne bien dans les sports de bâton et de balle, où le niveau d’effort peut souvent être mesuré visuellement. Vous pouvez voir les défenseurs devenir paresseux lors de la pause rapide, un frappeur faisant du jogging sur la première ligne de base, un cornerback qui évite de s’attaquer à un fin serré. En MMA, ce n’est pas si facile à dire. Oui, nous avons entendu des histoires de combattants quittant le milieu du combat, trouvant une issue. Mais ce combat était vieux de cinq secondes lorsque Cerrone avait le visage éclaté. Il n’a pas abandonné; il était écrasé.

Si vous faites cette accusation, vous feriez mieux de vous assurer qu’elle est correcte, et Smith n’a pas regardé suffisamment de MMA pour en être sûr. Bien qu’il puisse vanter son quart de siècle dans le sport, peu de jours ont été consacrés à la couverture du MMA, un fait rendu évident par sa théorie selon laquelle Cerrone s’est couché sous les lumières de «son premier paiement à la carte». Ce n’est pas une erreur. qu’un téléspectateur MMA chevronné ferait, et l’omission de «l’événement principal» à la fin de cette citation n’était pas accidentelle, car il a répété la demande à plusieurs reprises.

Quoi qu’il en soit, l’expertise n’est pas une exigence nécessaire pour les choses qui lui manquent dans le débat: le contexte, la nuance, l’humanité.

Les enjeux du MMA sont tellement plus importants que tout autre sport. Le combat en tête-à-tête est conçu de cette façon. Et bien que le danger soit un accord implicite dans les règles d’engagement, cela ne signifie pas que les observateurs devraient prendre ses risques ou ses athlètes pour acquis. Rien de ce que font les combattants n’est routinier; rien n’est facile. La douleur est une promesse; l’humiliation se cache toujours. Il est unique à cet égard, bien au-delà de tous les sports traditionnels sur lesquels Smith évolue au quotidien. En tant que tels, ces athlètes méritent un plus haut niveau de respect pour ce qu’ils font.

En basket-ball, si vous vous trempez, cela peut être gênant pour une nuit, mais il y a un autre match deux jours plus tard et tout le monde passe à autre chose. À la fin de votre carrière, seuls quelques moments sont mémorisés.

En MMA, vous obtenez seulement quelques instants, point final. Il n’y a pas de partie d’échauffement d’un combat pour vous lancer dans l’action. Vous ne pouvez pas perdre un match de baseball en 40 secondes. Vous ne pouvez pas perdre un match de football en 40 secondes. Vous avez le temps de monter en puissance et si nécessaire, de revenir.

Les combattants n’obtiennent pas ce luxe. Soyez prêt ou écrasé.

Cerrone ne peut pas attribuer son échec à une équipe; il ne partage pas son visage brisé. Il n’y a nulle part où se cacher de ce qui s’est passé quand il est seul, surtout quand il est seul. Il doit vivre avec les cicatrices pour le reste de sa vie; il doit vivre avec cette réalité pour le reste de sa vie. Les dommages sont à la fois physiques et psychologiques; immédiat et durable.

C’est pourquoi le monde MMA protège les combattants dans ce genre d’incidents, ce que déplorait Dan Le Batard, personnalité de ESPN, lors de son émission de radio de lundi.

“J’ai trouvé que les fans de MMA peuvent être vraiment déraisonnables”, a-t-il déclaré. “Comme une marque d’élitiste inhabituelle étant donné ce que nous regardons, qui est le combat de coqs humains. Quand je dis cela, ils s’y opposent à chaque fois. Ils s’y opposent, me parlent de l’art. Et c’est astucieux de la même manière que c’est astucieux de regarder, vous savez, la lance des taureaux. La tauromachie est astucieuse et aussi extrêmement barbare. C’est juste intéressant de les voir protéger avec zèle cette chose des étrangers comme s’ils ne voulaient pas du courant dominant ou qu’ils n’avaient pas envie du courant dominant toute leur existence. “

Que Le Batard ne puisse pas voir une différence dans la participation involontaire d’un animal à un combat à mort est son propre problème, mais son deuxième point est une leçon d’objet sur la supercherie.

Oui, de manière générale, le monde du MMA souhaite que le monde du sport traditionnel fasse attention depuis des années, mais nous voulons que vous vous y assimiliez, que vous compreniez les enjeux, les risques, la pression. Pour offrir du contexte et des nuances. Pour montrer l’humanité et le respect. Reconnaître qu’il y a une différence entre un match et un combat. C’est ce qu’ils continuent de manquer quand ils ne passent que pour de grandes semaines de combat. Pour eux, c’est juste une autre plateforme; pour le combattant, c’est sa carrière, son identité, même sa vie.

En écoutant les paroles de Smith, une diatribe est frappante: «Nous avons vu que de temps en temps, ces lumières brillantes brillent sur vous et vous n’êtes tout simplement pas prêt. Quelle que soit votre expérience, vous n’avez pas cette expérience. “

C’est vrai. C’est arrivé cette nuit-là. Au moment où il évaluait Cerrone, il se décrivait vraiment.