Stephen A. Smith «ne s’excusera pas» auprès de Rogan et McGregor

Image via @stephenasmith sur la diffusion Instagram / SportsCenter

Stephen A. Smith s’est retrouvé dans l’eau chaude pour les commentaires qu’il a faits à propos de Donald “Cowboy” Cerrone après l’UFC 246. Parmi ses critiques les plus virulents, il y avait le commentateur de l’UFC Joe Rogan, et l’homme qui a assommé Cowboy en 40 secondes sur la carte, Conor McGregor.

Rogan et McGregor ont suggéré à Smith de revenir sur ses propos, ce dernier demandant même des excuses au nom de son ennemi vaincu.

Smith, cependant, ne fera pas marche arrière ou ne s’excusera pas auprès de McGregor, Rogan ou de toute autre personne qui aurait contesté ses commentaires sur Cerrone.

“Si vous me dites de m’excuser d’avoir utilisé le mot” arrêter “ou autre chose, c’est pas un problème mais ne me dites pas que le gars n’était pas au-dessus de sa tête, ne me dites pas que le gars ne l’a pas fait On dirait que la lumière vive était tout simplement trop grande ou trop grande pour lui », a déclaré Smith à ESPN (via MMA News). «Ne me dites pas que cela ne l’a pas tellement éclairé qu’il ne semblait pas capable de supporter la pression du moment. Je ne m’en excuse pas.

“Conor McGregor en ce qui me concerne, malgré quatre défaites sur son CV, c’est de l’élite”, a poursuivi Smith. “Et l’une des principales raisons pour lesquelles il est élite, même s’il a tapé deux ou trois fois sur cette réalité, se présente-t-il. Il se présente pour les grands événements et les grands événements ne semblent jamais être trop pour lui. Conor McGregor ne sera pas quelqu’un qui sortira et se battra. Tu veux le battre, tu vas devoir le faire littéralement, le battre.

«Je ne m’excuserai pas et je ne reviendrai pas sur ma position. Peu m’importe ce que Conor McGregor ou Joe Rogan dit, bien que je respecte profondément les deux. Nous devrons juste être en désaccord avec respect sur ce que nous avons vu. »

Que pensez-vous de cette réfutation de Stephen A. Smith?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.