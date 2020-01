Stephen A Smith répond à la demande d’excuses de Conor McGregor

Stephen A Smith a été critiqué pour ses récents commentaires sur le combat Conor McGregor vs Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.

Le commentateur sportif d’ESPN a récemment critiqué la performance de Cowboy après avoir été terminé par l’Irlandais via TKO en 40 secondes du premier tour.

Les membres de la communauté MMA, y compris l’animateur de podcast Joe Rogan, ont contesté ses commentaires. Lors d’un épisode avec Josh Thomson, invité du MMA, Rogan a déclaré:

«Quelqu’un doit m’expliquer ce qui se passe ici. On dirait qu’il frappe un bébé », a déclaré Joe Rogan à Thomson alors que le couple critiquait sa technique après avoir vu un clip de lui frapper des coussinets.

“Ce type ne devrait pas être autorisé à parler de combats.”

Sur Twitter, Stephen Smith a livré une réponse vidéo:

«Un respect fou pour Joe Rogan. Rien que du respect pour l’homme et l’énorme travail qu’il a accompli et continuera de faire au cours des années et des années à venir. Mais vous vous trompez sur celui-ci mon homme », at-il annoncé.

Sur les réseaux sociaux, ‘The Notorious’ a répondu à la vidéo de Stephen Smith. Il a posté:

«L’appel dont vous parlez ici est A +. Je n’ai pas montré assez. Mais je ne suis pas payé à l’heure. Les commentaires de Joe viennent cependant de vous disant que le combattant de l’opposition a démissionné. Le nez cassé / l’os orbital est différent. Les combats sont vicieux. Ceux qui font la marche méritent le plein respect. S’excuser.”

Maintenant, la personnalité sportive a laissé un autre message Twitter destiné à Conor McGregor et Joe Rogan. Il a dit:

«Monsieur, je respecte le grand @TheNotoriousMMA. Si je me souviens bien de ce que j’ai dit, c’est “à quoi cela ressemblait.” Cowboy Cerrone est un combattant pérenne du top 10. Beaucoup de respect pour lui pour la longue carrière qu’il a eue. Je ne lui souhaite que le meilleur. Mais je ne pense pas qu’il soit injuste de ..

«..Dites que plus de 40 secondes étaient attendues de la part d’un SOB aussi dur que lui, Conor McGregor. Je ne pense pas non plus qu’il soit faux de supposer qu’il n’y a aucun moyen que ce combat de 40 secondes se déroule avec vous contre Nurmegamedov ou Masvidal. Nous nous attendions à plus que ce que nous avons obtenu. Des accessoires pour VOUS pour ..

“…cette. Mais pour savoir à quel point Cowboy est difficile, beaucoup de fans comme moi attendaient plus et je ne pense pas que @joerogan ait raison de remettre en question mes connaissances sur un combat juste parce que je n’étais pas satisfait de ce que j’ai vu. J’ai dit ce que j’ai dit et je le pensais. Il est possible de le faire et il reste encore …

«Un immense respect pour vous Conor McGregor, ainsi que @joerogan. Vous êtes tous les deux fantastiques pour @UFC. Je ne l’apprécierais pas autant sans vous deux. Je vous souhaite à tous deux prospérité à l’avenir. Mais nous sommes clairement en désaccord sur la performance de Cowboy le 18 janvier. # RESPECT. “

