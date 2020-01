Stephen A. Smith répond à la demande d’excuses de Conor McGregor

Donc maintenant, je pense que tout le monde dans MMA est maintenant familier avec Stephen A. Smith et son modus operandi général avec ESPN: dites un tas de choses scandaleuses, générez des titres, ???, profit! Il a apporté sa marque particulière de pontification à notre sport après l’UFC 246 et comme vous pouvez vous attendre de quelqu’un sans expérience dans le sport, ses prises de vue étaient assez profondes et très insultantes pour Donald Cerrone après sa perte de 40 secondes contre Conor McGregor.

Si Dana White pensait que tout le futur matchmaking de McGregor était extrêmement irrespectueux envers «Cowboy», c’était un truc de niveau supérieur.

Et parce que ce n’est pas votre sport de bâton et de balle typique, certaines personnes le prennent plus au sérieux que d’autres. Joe Rogan a passé une bonne vingtaine de minutes à en parler à l’UFC et au vétérinaire de Bellator, Josh Thomson, et a dit en gros que vous ne pouvez pas entrer dans un sport où les gens mettent leur corps en jeu et jettent ce genre de déchets ignorants.

Conor McGregor l’a soutenu sur cette position, ce qui a conduit à la dernière réponse de Stephen A. Smith.

Monsieur, je respecte le grand @TheNotoriousMMA. Si je me souviens bien de ce que j’ai dit, c’est “à quoi cela ressemblait.” Cowboy Cerrone est un combattant pérenne du top 10. Beaucoup de respect pour lui pour la longue carrière qu’il a eue. Je ne lui souhaite que le meilleur. Mais je ne pense pas qu’il soit injuste de ..

dire que plus de 40 secondes étaient attendues d’un SOB aussi dur que lui, @TheNotoriousMMA. Je ne pense pas non plus qu’il soit faux de supposer qu’il n’y a aucun moyen que ce combat de 40 secondes se déroule avec vous contre Nurmegamedov ou Masvidal. Nous nous attendions à plus que ce que nous avons obtenu. Des accessoires pour VOUS pour ..

cette. Mais pour savoir à quel point Cowboy est difficile, beaucoup de fans comme moi attendaient plus et je ne pense pas que @joerogan ait raison de remettre en question mes connaissances sur un combat juste parce que je n’étais pas satisfait de ce que j’ai vu. J’ai dit ce que j’ai dit et je le pensais. Il est possible de le faire et il reste encore …

Un immense respect pour vous @TheNotoriousMMA, ainsi que @joerogan. Vous êtes tous les deux fantastiques pour @UFC. Je ne l’apprécierais pas autant sans vous deux. Je vous souhaite à tous deux prospérité à l’avenir. Mais nous sommes clairement en désaccord sur la performance de Cowboy le 18 janvier. # RESPECT

Donc bien sûr, pas d’excuses et même pas beaucoup de retour en arrière, bien que Smith ait omis beaucoup de ses arguments paresseux “ ne peut pas le pirater sous les lumières vives ” et comment il était “ assez dégoûté ” de la performance de Cerrone. Nous attendons toujours que Smith prenne quelques épaules de Conor McGregor dans le nez et les orbites et voit à quel point il se comporte bien après ça. Peut-être que nous le prendrions au sérieux quand il parlerait des arts martiaux mixtes.

Pour l’instant, nous n’aurons qu’à nous consoler en le regardant se faire aléser par certains des meilleurs noms du sport. Reste à voir si cela rendra plus ou moins probable qu’ESPN continue de nous infliger.