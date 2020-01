Stephen A. Smith répond à la demande d’excuses de Conor McGregor pour les commentaires de «Cowboy» Cerrone

La personnalité d’ESPN, Stephen A. Smith, n’a pas l’intention de s’excuser pour ses commentaires sur Donald «Cowboy» Cerrone à la suite de sa perte à l’UFC 246.

Smith a essuyé des tirs après avoir visé Cerrone à la suite d’une défaite de 40 secondes contre TKO face à Conor McGregor dans l’événement principal. L’animateur de «First Take» a déclaré qu’il était «assez dégoûté» par sa performance, ajoutant «on dirait qu’il a abandonné» dans une diatribe sur la performance du concurrent éternel.

Cela a entraîné un échange de va-et-vient avec le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan. Mais la réponse initiale de Smith a mis McGregor dans la mêlée.

“L’appel dont vous parlez ici est A +”, a écrit McGregor sur Twitter. “Je n’ai pas montré assez. Mais je ne suis pas payé à l’heure. Les commentaires de Joe viennent cependant de vous disant que le combattant de l’opposition a démissionné. Le nez cassé / l’os orbital est différent. Les combats sont vicieux. Ceux qui font la marche méritent le plein respect! S’excuser.”

Smith s’est adressé à Twitter pour répondre à McGregor et a justifié la nature de sa critique initiale de Cerrone et de sa performance ce soir-là.

“Monsieur, beaucoup de respect pour le grand Conor McGregor”, a écrit Smith. “Si je me souviens bien de ce que j’ai dit, c’est” à quoi cela ressemblait. “” Cowboy “Cerrone est un combattant pérenne du top 10. Beaucoup de respect pour lui pour la longue carrière qu’il a eue. Je ne lui souhaite que le meilleur. Mais je ne pense pas qu’il soit injuste de dire que plus de 40 secondes étaient attendues d’un SOB aussi dur que lui.

«Je ne pense pas non plus qu’il soit faux de supposer qu’il n’y a aucun moyen que ce combat de 40 secondes se déroule avec vous contre [Khabib] Nurmegamedov ou [Jorge] Masvidal. Nous nous attendions à plus que ce que nous avons obtenu. Des accessoires pour VOUS pour cela. Mais pour savoir à quel point Cowboy est difficile, beaucoup de fans comme moi attendaient plus et je ne pense pas que Joe Rogan ait raison de remettre en question mes connaissances sur un combat juste parce que je n’étais pas satisfait de ce que j’ai vu. J’ai dit ce que j’ai dit et je le pensais. Il est possible de le faire et j’ai toujours un immense respect pour vous avec Joe Rogan. Vous êtes tous les deux fantastiques pour l’UFC. Je ne l’apprécierais pas autant sans vous deux. Je vous souhaite à tous deux prospérité à l’avenir. Mais nous sommes clairement en désaccord sur «la performance de Cowboy le 18 janvier».

Pour sa part, Cerrone n’a pas fait de déclaration publique concernant le combat avec les commentaires de McGregor ou de Smith au lendemain du combat. Au cours de ce barrage de 40 secondes, Cerrone a eu un nez cassé et un os orbital cassé.

Smith ne fait pas régulièrement partie de la couverture UFC d’ESPN, mais il est apparu pour certaines des plus grandes cartes de combat, en particulier lorsque McGregor a été impliqué.