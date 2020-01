Stephen A Smith répond aux critiques de Joe Rogan

Le commentateur sportif d’ESPN, Stephen A Smith, a répondu aux critiques du commentateur de l’UFC Joe Rogan après le combat McGregor vs Cerrone du week-end dernier.

Lors de l’UFC 246 le samedi 18 décembre 2020, McGregor a amidonné son adversaire avec des frappes d’épaule peu orthodoxes. Il a ensuite enchaîné avec un coup de pied de jambe et des frappes pour sceller la victoire de TKO sur Cerrone en seulement 40 secondes du premier tour. La défaite rapide n’est pas passée inaperçue de Smith qui a critiqué la performance du Cowboy. Il a dit:

“Je suis assez dégoûté”, a déclaré Smith.

“Permettez-moi d’être très, très clair: je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le sortirait.

“Voici l’affaire: 15 secondes plus tard,” Cowboy “Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps, et il a fini. On dirait qu’il a abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part. »

Il a ensuite posté un clip de lui frappant un sac sans technique, ce qui n’a fait que renforcer les doutes de ses sceptiques MMA.

Joe Rogan, personnalité sportive de l’UFC, a rencontré son invité Josh Thomson et a insulté son coussinet, concluant que “ce type ne devrait pas être autorisé à parler de combat”.

Rogan a déclaré (transcription via BJPenn.com)

«Quelqu’un doit m’expliquer ce qui se passe ici. On dirait qu’il frappe un bébé », a déclaré Rogan à Thomson alors que le couple regardait les images du travail de Smith. “Ce type ne devrait pas être autorisé à parler de combats.”

“Vous avez appelé un gars un lâcheur [who], tout d’abord, avait un os orbital cassé “, a déclaré Rogan.” Vous dites qu’il était un lâcheur? Il s’est fait fracasser le visage. Il s’est fait craquer par l’un des plus gros coups de poing du sport. Il a le plus de victoires dans le [UFC], il a le plus de victoires à l’arrivée, il a le plus de bonus. Je veux dire, allez. Il a le plus de combats. Vous appelez ce type un lâcheur? Il s’est fait craquer! C’est ce qui se passe. “

Sur Twitter, Smith a répondu aux commentaires de Rogan avec la vidéo suivante:

Il a dit:

«Un respect fou pour Joe Rogan. Rien que du respect pour l’homme et l’énorme travail qu’il a accompli et continuera de faire au cours des années et des années à venir. Mais vous vous trompez sur celui-ci mon homme.

