Stephen A. Smith riposte à Joe Rogan pour avoir critiqué le commentaire de l’UFC 246; Conor McGregor offre son point de vue

Le combat entre Conor McGregor et Donald «Cowboy» Cerrone s’est terminé en seulement 40 secondes, mais la bataille entre les commentateurs qui ont travaillé sur l’événement s’est poursuivie la semaine suivante.

Tout a commencé lorsque Stephen A. Smith d’ESPN a fustigé Cerrone tout en se disant “assez dégoûté” de sa performance dans le combat. Quelques jours plus tard, le commentateur des couleurs de l’UFC, Joe Rogan, a répondu avec ses propres critiques à Smith après avoir apparemment manqué de respect à une légende du sport à Cerrone.

“Il n’y a rien de positif à minimiser la carrière de Donald Cerrone et ce qu’il peut faire en tant que combattant”, a déclaré Rogan sur son podcast. «Ce que cela m’a montré, c’est la performance phénoménale de Conor.

“C’est un mauvais look pour tout le monde. C’est un mauvais look pour ESPN, c’est un mauvais look pour lui, c’est un mauvais look pour le sport. Il y a d’autres personnes qui peuvent le faire. Nous avons beaucoup de gens qui comprennent le sport. Il y en a plein. Mais le truc avec lui, c’est qu’il est vraiment populaire. [He got a contract extension] parce que sa personnalité est tellement amusante. C’est un gars amusant à regarder et les gens aiment parler sh * t et ils aiment les gens se disputer à propos de sh * t et une personne est mieux à discuter. Stephen A. Smith est vraiment bon dans ce domaine. Mais ce n’est pas le lieu du MMA. Ce n’est tout simplement pas l’endroit. Ce n’est pas la même chose.”

Samedi, Smith a filmé une vidéo de près de quatre minutes contre Rogan, bien qu’il n’ait jamais vraiment abordé les problèmes soulevés par le comédien de 52 ans lors de son podcast.

“Je ne prétends certainement pas être l’amateur que vous êtes ou qui que ce soit d’autre couvrant le sport mais excusez-moi, je suis reporter depuis 25 ans. J’ai couvert des sports à différents niveaux de compétition, quel que soit le sport, y compris la boxe et l’UFC », a déclaré Smith. “Et je m’en fous si je le faisais.

«Il ne faut pas grand-chose pour regarder trois coups d’épaule au nez que Conor McGregor a donné à« Cowboy »Cerrone, le regardant se replier en 20 secondes, sachant qu’il n’a obtenu qu’une seule frappe – oh par la façon qui a été bloquée par Conor – il ne faut pas grand-chose pour regarder le combat et dire excusez-moi, je n’ai pas vu assez pour me convaincre que Conor dans un match revanche avec [Khabib] Nurmagomedov, cela ne le couperait pas ou un combat contre Masvidal, cela ne le couperait pas. “

Smith a terminé sa diatribe en proposant de s’asseoir et d’avoir une discussion avec Rogan sur leurs problèmes s’il voulait un jour poursuivre la conversation.

«Je ne pense pas que le fait d’être en désaccord avec cette position justifie le genre de critiques qui sont venues dans ma direction. Cela dit, vous avez le droit. Vous avez ce droit tout comme j’ai le droit de répondre comme je le fais en ce moment », a déclaré Smith.

“Mais chaque fois que vous voulez me parler de ce combat ou que vous voulez me parler de mes références pour discuter de quelque chose dans le monde du sport, nommez l’heure et le lieu, Joe Rogan, et je vais apparaître. Ce n’est pas un problème.”

Suite à la réponse de Smith à Rogan, McGregor a décidé de remédier à la situation, y compris les commentaires initiaux du co-animateur de «First Take» où il a essentiellement appelé Cerrone un abandon tout en déclarant «15 secondes plus tard,« Cowboy »Cerrone a été fait … comme il a abandonné », lors de la diffusion de l’UFC 246.

«L’appel dont vous parlez ici est A +. Je n’ai pas montré assez. Mais je ne suis pas payé à l’heure », a écrit McGregor en réponse à Smith. “Les commentaires de Joe viennent cependant de vous disant que le combattant de l’opposition a démissionné. Le nez cassé / l’os orbital est différent. Les combats sont vicieux. Ceux qui font la marche méritent le plein respect! S’excuser.”

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 janvier 2020

À en juger par ces dernières réponses, Smith n’a pas entendu la dernière des critiques qu’il recevra, mais il reste à voir s’il visera McGregor comme il l’a fait pour Rogan.