Stephen A. Smith riposte aux critiques après les commentaires de Donald Cerrone

Stephen A. Smith avait raison tout au long – du moins, selon lui.

Dans une interview mardi, le poids welter de l’UFC, Donald Cerrone, a déclaré à ESPN qu’il n’était pas présent mentalement pour son combat de janvier contre Conor McGregor à l’UFC 246.

“Donald s’est montré”, a déclaré Cerrone. “‘ Cowboy ’n’était pas là. Un mauvais gars est apparu. Je ne pouvais pas y aller, je ne pouvais pas être excité, je ne pouvais pas être excité. (Je) ne voulais pas être là. “

Mercredi, Smith est allé sur Twitter pour écrire un tweet “vous l’a dit” à tous les critiques qui ont dit que ses commentaires étaient faux ou hors de propos. Aux yeux du spécialiste ESPN, les récents commentaires de Cerrone ont prouvé son point de vue.

“Je suis (curieux), donc tous les gens du MMA – que je respecte profondément – suis-je maintenant hors de mon rocker ???” il a écrit. «Lorsque vous avez couvert intimement le sport en tant que journaliste pendant un quart de siècle, vous voyez parfois les choses. Je respecte l’enfer de (Donald Cerrone), mais il n’était tout simplement pas là ce soir-là. “

Depuis que l’UFC 246 a présenté le retour de McGregor, Smith, en tant que l’un des poids lourds d’ESPN, a été amené pour l’occasion spéciale. Après que McGregor a lancé un blitz sur Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) en seulement 40 secondes, Smith a pesé la balle lors de son apparition dans l’émission d’après-combat ESPN + avec Michael Bisping, Chael Sonnen et Jon Anik.

“Je suis assez dégoûté”, a déclaré Smith. “Permettez-moi d’être très, très clair: je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le sortirait.

“Voici l’affaire: 15 secondes plus tard,” Cowboy “Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps et il a fini. On aurait dit qu’il avait abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part. »

Les commentaires ont conduit à un énorme va-et-vient entre Smith, les médias, les fans et même le commentateur de l’UFC Joe Rogan. Dans un épisode de son podcast «The Joe Rogan Experience», Rogan a déchiré Smith pour ses commentaires.

“C’est un mauvais coup d’oeil pour tout le monde”, a déclaré Rogan. «C’est un mauvais look pour ESPN, c’est un mauvais look pour lui, c’est un mauvais look pour le sport. Il y a d’autres personnes qui peuvent le faire. … Nous avons beaucoup de gens qui comprennent le sport. Il y en a plein. … Stephen A. Smith est vraiment bon dans ce genre de choses. Mais ce n’est pas le lieu du MMA. Ce n’est tout simplement pas l’endroit. Ce n’est pas la même chose.”

Les commentaires de Rogan ont obtenu une réponse rapide de Smith, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux peu de temps après.

“Vous ne me connaissez pas, donc je ne vais pas vous frapper pour avoir parlé comme vous l’avez dit sans m’appeler”, a déclaré Smith. “Je me fiche de tout ça. Je respecte d’où tu viens. Vous vous trompez sur ce point en particulier, et je vous dis que vous vous trompez. “

