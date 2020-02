Stephen A. Smith soutient la critique de Donald Cerrone: “Je sais ce que j’ai vu” à l’UFC 246

Il est peut-être nouveau au MMA, mais Stephen A. Smith ne veut entendre aucune critique de sa critique.

Le spécialiste ESPN est apparu dans l’émission Ak & Barak de Sirius XM pour discuter de sa dure évaluation de Donald “Cowboy” Cerrone, qui a fait le tour après que Smith a dit qu’il était “dégoûté” par la perte de 40 secondes de Cerrone contre Conor McGregor à l’UFC 246.

Des personnalités du MMA, allant de McGregor à Joe Rogan, en passant par le président de l’UFC, Dana White lui-même, ont réfuté l’opinion de Smith, mais l’artiste de prise de position a défendu et qualifié ses déclarations et il l’a fait à nouveau, citant son inexpérience avec la couverture des combats en cage comme raison de son approche.

“Fellas, j’apprends le sport”, a déclaré Smith. “Muay Thai, étant dans un étranglement à l’arrière – je ne sais pas. Je n’ai jamais dit que je savais. Ce que j’ai dit, c’est que j’étais à ce combat. Je sais ce que j’ai vu pendant ces 40 secondes. Je ne discute pas du sport. Comme, par exemple, il y a tout un tas de chats qui parlent de basket-ball. Vous pensez qu’ils connaissent le basket comme je connais le basket? Je couvre le sport depuis 25 ans. J’ai obtenu des informations privilégiées partout. Non, je suis un passionné de basket-ball. Je suis reporter et spectateur partout ailleurs.

«Donc, par conséquent, je pourrais m’asseoir là-haut – comme par exemple, vous pourriez avoir quelqu’un comme mon homme Max Kellerman, vous couvrez la boxe. Max pourrait vous dire qui est le 30ème combattant au monde. Je m’en fous de lui. Je le verrai quand il atteindra le top 10. Je me concentre ici parce que je n’ai pas le temps, je dois faire tout ça. Je n’ai pas le temps de regarder le combattant classé 30e. Tu vois ce que je dis? Mais si je l’ai vu se battre, je connais suffisamment la boxe pour savoir ce que j’ai vu. Donc, quand vous avez eu des chats qui viennent vers moi, je suis assis ici, “Whoa, whoa, whoa. Attendez une minute. “Je ne me suis pas assis là et j’ai dit: je suis Joe Rogan et je décompose les nuances du sport. Je dis, j’ai vu Conor McGregor combattre ce mec pendant 40 secondes. “

Le combat a en effet été court et la performance de Cerrone a dû être décevante pour les fans du vétéran de 14 ans. Les frappes à l’épaule peu orthodoxes de McGregor se sont démarquées, bien que Smith ne comprenne pas pourquoi Cerrone n’a pas été en mesure de récupérer compte tenu de l’expérience qu’il a apportée au combat.

Smith s’est demandé si la pression était venue sur Cerrone, pensant à tort que c’était la première apparition de Cerrone à la carte (c’était le premier événement principal de Cerrone à la carte, pas le premier combat à la carte).

«J’ai vu ce mec se faire frapper avec trois haussements d’épaules jusqu’au nez. Il recula, eut la chance de s’enfuir quelques secondes pour se reprendre. Je ne l’ai pas fait », a déclaré Smith. “Un seul coup de pied latéral, qui ne s’est pas connecté. Puis a reçu un coup de pied dans le côté de la tête par Conor McGregor. Il descend et sort.

“C’est votre 50e combat, chien”, a ajouté Smith. “Vous ne saviez pas comment reculer et reprendre votre souffle? Et puis, au fait, tu es sorti en 40 secondes. Ensuite, nous découvrons que c’est votre premier combat à la carte. Oh, combien de fois nous avons vu des frères monter sur le ring et ils vont comme ça, “Les lumières brillantes ont peut-être été trop pour eux.” Mais parce que c’est Cowboy Cerrone et c’est le MMA, tout à coup je ne suis pas autorisé à dire cette? C’est ridicule. C’est ridicule.”

(H / t Bloody Elbow)