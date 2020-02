Stephen A. Smith soutient les critiques de Donald Cerrone: “Je sais ce que j’ai vu”

Image via @stephenasmith sur la diffusion Instagram / SportsCenter

À la suite de l’événement principal de l’UFC 246 qui a vu Conor McGregor battre Donald Cerrone dans un TKO de 40 secondes, le diffuseur ESPN Stephen A. Smith a déclaré qu’il pensait que la performance de Cerrone était “atroce”. Ce commentaire a suscité des critiques de la part de Joe Rogan, Jon Jones et même McGregor lui-même.

Après avoir fait savoir qu’il ne s’excuserait devant personne et qu’il serait défendu par d’autres comme Chael Sonnen et Nate Diaz, la querelle en cours entre Smith et le monde du MMA semblait se calmer – jusqu’à maintenant.

Pendant son séjour à Las Vegas pour le match revanche de Deontay Wilder contre Tyson Fury, Smith était un invité de The Ak & Barak Show de Sirius XM avec le co-animateur spécial Sway Calloway, et quand il a été interrogé sur sa prise controversée, Smith n’a pas retenu .

Avant de se replonger dans la performance de Cerrone à l’UFC 246, Smith a admis qu’il apprenait toujours le sport.

“Fellas, j’apprends le sport”, a admis Smith. “Muay Thai, étant dans un étranglement à l’arrière – je ne sais pas. Je n’ai jamais dit que je savais. Ce que j’ai dit, c’est que j’étais à ce combat. Je sais ce que j’ai vu pendant ces 40 secondes. Je ne discute pas du sport. Comme par exemple, il y a tout un tas de chats qui parlent de basket, vous pensez qu’ils connaissent le basket comme je connais le basket? Je couvre le sport depuis 25 ans. J’ai obtenu des informations privilégiées partout. Non, je suis un passionné de basket-ball. Je suis reporter et spectateur partout ailleurs. “

Smith continuerait de se comparer à son co-animateur de First Take, Max Kellerman, connu pour ses connaissances en boxe et ses compétences en diffusion, affirmant que Kellerman peut désigner un combattant de rang inférieur, mais Smith lui-même ne saura qui il est avant atteindre le sommet.

“Par exemple, vous pourriez avoir quelqu’un comme mon homme Max Kellerman, vous couvrez la boxe”, a déclaré Smith. «Max pourrait vous dire qui est le 30e combattant classé au monde. Je m’en fous de lui. Je le verrai quand je serai dans le top 10. Je me concentre ici parce que je n’ai pas le temps, je dois faire tout ça. Je n’ai pas le temps de regarder le combattant classé 30e. Tu vois ce que je dis? Mais si je l’ai vu se battre, je connais suffisamment la boxe pour savoir ce que j’ai vu. »

Après avoir donné son point de vue sur la façon dont il regarde la boxe et le MMA dans son rôle de diffusion, Smith a repris ses explications sur ce qu’il a vu à l’UFC 246 entre Conor McGregor et Donald Cerrone.

“Donc, quand vous avez eu des chats qui viennent vers moi, je suis assis ici” Whoa, Whoa, Whoa. Attendez une minute. “Je ne me suis pas assis là pour dire, je suis Joe Rogan et je décompose les nuances du sport”, a déclaré Smith. «Je dis que j’ai vu Conor McGregor combattre ce mec pendant 40 secondes. J’ai vu ce mec se faire frapper avec trois haussements d’épaules jusqu’au nez. Il a reculé, a eu la chance de s’enfuir pendant quelques secondes pour se ressaisir, ne l’a pas fait. Un seul coup de pied latéral, qui ne s’est pas connecté. Puis a reçu un coup de pied dans le côté de la tête par Conor McGregor, il descend et sort. »

“C’est votre 50e combat, chien”, a ajouté Smith. “Vous ne saviez pas comment reculer et reprendre votre souffle? Ensuite, oh – au fait – vous êtes sorti en 40 secondes. Ensuite, nous découvrons que c’est votre premier combat à la carte. Oh, combien de fois nous avons vu des frères monter sur le ring et nous disons: “Les lumières brillantes ont peut-être été trop pour eux.” Mais parce que c’est Cowboy Cerrone et c’est le MMA, tout à coup je ne suis pas autorisé à dire cette? C’est ridicule. C’est ridicule.”

Quelle que soit la façon dont les acteurs du sport ont répondu aux commentaires de Smith au début de cette année, il semble qu’il continuera de s’en tenir à ses paroles et à ses réflexions sur ce qu’il a vu de Donald Cerrone.

Que pensez-vous des commentaires continus de Stephen A. Smith?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/02/2020.