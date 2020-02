Stephen Thompson choisit son rival: McGregor, Covington, Masvidal …

En novembre 2019, Stephen Thompson a battu Vicente Luque pour se remettre d’une séquence de deux défaites consécutives. En 2020, il n’a pas encore combattu, mais nous espérons qu’il le fera dans les mois à venir, contre un nom important du poids welter. On pourrait parler Demian Maia ou Colby Covington.

Rien n’est confirmé pour le moment, mais “Wonderboy” sait à qui il veut faire face, comme il l’a dit en parlant à Severe MMA.

“En ce moment nous recherchons un adversaire dans le top 5 ou avec un nom important. Je viens de vaincre Vicente Luque. Je ne sais pas où Gunnar Nelson est dans le classement en ce moment (il n’est pas dans le top 15). J’essaie de me frayer un chemin vers un combat de titre.

«Évidemment, Gunnar est un dur à cuire et nous sommes peut-être sur la route. J’espère que je pourrai entrer dans le top 5 ou le top 10 pour y arriver. Mais en ce moment, je pense à me battre avec quelqu’un du top 5 et à me battre pour le championnat.

Stephen Thompson poursuit:

“J’adorerais me battre en Irlandea (l’interview était en Irlande). J’ai entendu dire que les fans ici sont incroyables. Il n’y a pas de sable qui ait autant d’impact que la 3 Dublin Arena. Ce serait sûrement une expérience formidable.

«Il y a des gars qui se battent maintenant, alors nous voyons comment les choses se passent. Nous avons Tyron Woodley contre Leon Edwards. Colby Covington se remet d’une blessure. Maintenant j’attends que le docteur me décharge. Je me suis cassé les deux mains dans mon combat avec Luque. Peut-être que lorsque je récupère, Colby Covington est également récupéré. Peut-être que je peux combattre Leon Edwards. Tout est dans l’air en ce moment et nous voyons aussi ce qu’ils veulent faire à l’UFC. Je pourrais aussi affronter mon titre NMF au titre BMF (Jorge Masvidal).

“J’ai aimé ce que Conor McGregor a fait contre Donald Cerrone. Bien qu’évidemment, il aura de plus gros plans. Peut-être Khabib [Nurmagomedov] Ou peut-être un autre match de boxe. Il est à la recherche de gros combats d’argent. Mais bon, Je ne connais personne qui ne voudrait pas y faire face, car ce serait un super salaire“.