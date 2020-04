Stephen Thompson donne un aperçu du combat entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal

Stephen Thompson est de retour dans le mélange à 170 livres.

Thompson a cassé un skid perdant de deux combats avec une performance magistrale contre Vicente Luque en novembre dernier, prouvant qu’il est toujours une menace dans la division.

Le champion poids mi-moyen de l’UFC, Kamaru Usman, devrait affronter Jorge Masvidal, un adversaire que “Wonderboy” connaît bien.

Thompson est le dernier homme à battre Masvidal, mais depuis lors, Masvidal a grimpé en flèche dans les rangs avec trois victoires consécutives d’arrêt.

Usman sort d’un concurrent de «Fight of the Year» à l’UFC 245, éliminant Colby Covington dans une guerre totale, mais Thompson pense qu’Usman reviendra à son approche habituelle face à Masvidal.

“Je connais Masvidal – il a une excellente défense contre le retrait”, a déclaré Thompson au MMA Junkie. «Usman est un combattant très fort, un lutteur très fort. Je crois qu’il ne va pas combattre Masvidal comme il l’a fait avec Colby Covington. Je pense qu’il va tirer sur Masvidal. Il va essayer de l’emmener là où il est le plus à l’aise. De toute évidence, Masvidal est un attaquant phénoménal. Je lui ai fait face et j’ai pu le voir. Donc, Usman va certainement essayer de tirer.

«Si Masvidal peut maintenir le combat, peut combattre son retrait et le maintenir, je pense qu’il le gagne toute la journée. Usman, c’est très difficile parce que ce gars est implacable. Il a également un réservoir d’essence, et s’ils se battent, ce doit être un événement principal. Ils doivent se battre cinq rounds de cinq minutes. Je pense donc que le cardio, plus les rondes se prolongent, il favorise Usman. Et s’il s’agit de ce jeu saisissant, cela revient certainement à Masvidal. »

Thompson a failli à l’ancien champion Tyron Woodley à deux reprises, mais avec un nouveau roi dans la division, son chemin vers le sommet pourrait maintenant être beaucoup plus rapide.

Son style, avec sa position de karaté et ses éclairs rapides, a donné des crises à la plupart de ceux qui l’ont affronté, et il pense qu’Usman ne voudrait rien avoir à faire avec le standup si les deux devaient se battre.

«Usman est un gars très intelligent. Il fait ses études », a déclaré Thompson. “Il surveille ses adversaires et je peux le dire, et je peux le voir, donc je ne pense pas qu’il maintiendrait le combat. Il me tirerait dessus comme il le fait contre tout le monde dans le jeu, à part Colby Covington parce que les deux ont un style très similaire. Je savais qu’ils voudraient maintenir le combat et la frappe d’Usman était incroyable dans ce combat, en particulier ses coups de corps. Il a donc définitivement travaillé sur son jeu saisissant.

«Il va toujours mieux chaque jour. Mais ma défense contre le démantèlement – la plupart des gars de la division que j’ai rencontrés étaient des lutteurs et des gars agressifs, donc ils jouent en quelque sorte dans mon style de combat. Donc je pense qu’il va faire des changements et je vais être prêt pour ça. Mon objectif est de m’adapter à tout le monde que je fais face et dans ma tête, je le vois comme un lutteur implacable – me mettant juste contre la cage, essayant de me fatiguer comme il le fait avec tout le monde. »

