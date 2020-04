Stephen Thompson est de retour et analyse ses rivaux possibles

Il y a longtemps, nous n’avions aucune nouvelle ou nous ne savions rien de Stephen Thompson, son combat le plus récent a eu lieu le 2 novembre avant Vicente Luque, dans le UFC 244 à New York, aux États-Unis, ce fut une victoire à l’unanimité et il remporta le bonus de combat de la nuit.

Il est actuellement n ° 5 du classement officiel de la UFC pour la division de 170 livres, une division qui a Kamaru Usman comme champion et où il y a beaucoup de combattants qui poursuivent le champion.

Vos prochains rivaux possibles

Par exemple, Jorge Masvidal, qui “Le Wonderboy” Il a déjà affronté et gagné et à propos duquel il a déclaré:

Je connais Masvidal, il a une grande défense contre les retraits. Il m’a inspiré. J’ai été le dernier à le battre et il a depuis connu une séquence de victoires incroyable. C’est un gars très populaire à l’UFC en ce moment et il est mieux classé que moi. De toute évidence, toute personne classée au-dessus de moi est une option, donc cela ne me dérangerait pas du match revanche

Mais Leon Edwards, il est également mieux classé que l’Amérique du Nord; Edwards est n ° 4 et avait un combat prévu le 21 mars contre l’ancien champion de division, Tyron Woodley:

Je demande à quelqu’un qui est dans le top 5, Colby Covington, Jorge Masvidal ou même Leon Edwards si son combat contre Tyron Woodley ne se produit pas. Edwards est un combattant de haut niveau. Et si je ne peux pas obtenir l’un de ces gars, alors donnez-moi Nate Diaz, je combattrais ce gars en un instant

Un autre rival possible pour Thompson serait Colby Covington, dont il a souligné:

Je pense que Colby Covington est le plus prévisible de tous, donc ce n’est peut-être pas le combat le plus excitant, mais cela ne me dérangerait pas. Tous ces gars (leurs prochains rivaux possibles) sont très difficiles à préparer, mais j’adorerais l’un de ces combats.

“Le Wonderboy” eu sa chance de départ quand Tyron Woodley était le champion, un combat qui a été décidé par les juges et décrété comme un tirage à la majorité et une défaite subséquente également par une décision de la majorité, enterré le désir de Thompson d’être champion, cependant, avec Usman comme champion ouvre une nouvelle possibilité de se battre pour le titre à nouveau.