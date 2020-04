Stephen Thompson, insensible à la corbeille, prêt à affronter Colby Covington

Stephen Thompson, ancien prétendant au titre des poids mi-moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a eu 37 ans en février et n’a plus beaucoup de temps dans sa perfection athlétique, c’est pourquoi «Wonderboy» cherche à se remettre en action contre certains des plus grands noms dans la division de 170 livres.

Comme un autre concurrent de haut niveau, Colby Covington.

«Colby Covington, c’est sûr. Je veux savoir ce qu’il a à dire », a déclaré Thompson à TheScore (transcrit par Adam Martin). “Il n’est certainement pas bon en (bavardage), je finirai probablement par en rire. Lorsque vous combattez Colby Covington, vous savez ce qu’il va faire. Il ne va pas me battre de la même manière qu’il combat Usman. Il va tirer et tirer et tirer et tirer. Ce peut être un combat ennuyeux, mais ce peut être un bon combat, je pense. »

Thompson (15-4-1) devra peut-être prendre un numéro.

“Wonderboy” a été vu pour la dernière fois lors de sa victoire “Fight of the Night” contre Vicente Luque à l’UFC 244 en novembre. Avant cela, l’ancien phénomène de kickboxing avait été stupéfait par Anthony Pettis lors d’une surprenante défaite par KO à l’UFC Nashville.

Thompson contre Covington … qui le veut?