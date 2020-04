Stephen Thompson n’est pas sûr des combats pendant la pandémie et préfère que Leon Edwards se batte contre Colby Covington

Stephen Thompson a dû attendre un certain temps pour donner suite à sa dernière victoire et compte tenu de la situation actuelle concernant la pandémie de coronavirus, celle-ci pourrait être encore plus longue.

“Wonderboy” est sur le plateau depuis qu’il a été blessé aux deux mains lors de sa dernière sortie, une décision unanime de l’emporter sur Vicente Luque à l’UFC 244 en novembre qui lui a valu à Luque un bonus de combat de la nuit. La victoire a cassé un dérapage de deux combats, la première séquence perdante de la carrière de Thompson, et l’a gardé au cœur de la chasse au titre des poids mi-moyens.

Avec le rétablissement qui se passe bien, Thompson a pu au moins penser à quand il pourrait revenir, mais le natif de Caroline du Sud n’est pas sûr que ce soit une bonne idée pour lui de se battre étant donné le risque potentiel d’attraper le virus COVID-19 et peut-être la diffuser aux membres les plus vulnérables de sa communauté à son retour chez lui.

«Pour moi, en tant que combattant, le combattant en moi dit oui. Je voudrais prendre le combat à coup sûr », a déclaré Thompson lors d’une apparition dans l’émission What the Heck. “S’ils prennent les bonnes précautions, ce que je pense qu’ils sont, avec les voyages et tout – c’est juste, vous savez, la Caroline du Sud est pleine de grands-parents. Il y a plein de personnes âgées et nous avons beaucoup d’enfants à notre école qui sont élevés par des grands-parents, leurs grands-parents les prennent et ils ont entre 80 et 90 ans. C’est donc quelque chose que je ne voudrais jamais leur rapporter parce que la façon dont les choses se passent.

«S’ils prennent les bonnes précautions, alors à coup sûr, le combattant en moi dit oui. L’instructeur de karaté en moi dit qu’il serait très difficile pour moi de le faire à coup sûr. Parce que c’est ma première chose. Je me bats pour le plaisir. J’adore compétitionner, l’argent est un bonus, mais mon travail est ici, au gymnase. C’est ce que j’aime faire, c’est enseigner aux enfants. Je devrais donc m’asseoir avec mes papas, le patron, et voir où nous allons à partir de là. Mais le combattant en moi dit que j’aimerais. »

L’UFC prévoyait de passer à la prochaine émission de télévision à la carte, l’UFC 249, le 18 avril, mais cet événement est tombé en tumulte après avoir d’abord dû être déplacé de Brooklyn en raison de problèmes de coronavirus (selon les rapports, le plan était pour l’héberger sur des terres tribales en Californie), puis annulé complètement avec le reste du calendrier 2020 de l’UFC.

Thompson a apprécié le fait que l’UFC ait fait un effort pour maintenir les événements en cours – en particulier la rumeur selon laquelle des cartes seraient détenues sur une île privée – et voit la promotion comme étant dans une situation difficile en ce qui concerne la cour de l’opinion publique.

«Il y aura toujours quelqu’un en colère. Toujours », a déclaré Thompson. «C’est vraiment le cas et je le sais de première main. Je me sens comme un gars sympathique, mais il y a toujours une personne qui veut juste aimer, ‘ugh’ [makes jabbing motion], en particulier sur les réseaux sociaux.

“C’est la même chose partout où vous allez. Il y aura quelqu’un qui sera contrarié par la réponse qu’il obtiendra, alors tout ce que vous pouvez faire est de continuer. “

Quant à lui, Thompson n’aura probablement pas à se soucier de prendre une décision de se battre car ses mains guérissent toujours et il n’y a pas de cartes dans un avenir prévisible. Il est également douteux qu’il puisse prendre n’importe quel combat dès qu’il a plaisanté en disant que dans sa forme actuelle, il pourrait être plus près de se battre à 205 livres que 170.

Quand il revient à l’action, il se bat avec n’importe qui dans le top 5 du classement des prétendants, qui comprend la séquence de Leon Edwards et le récent challenger pour le titre Colby Covington.

“Ce sont toujours les gars que je recherche, n’importe qui dans le top 5 à coup sûr”, a déclaré Thompson. “Vous avez Leon Edwards – j’ai déjà combattu Tyron deux fois, je pense que personne ne veut revoir ça – mais Colby Covington à coup sûr. Les deux gars sont très, très haut niveau dans leur métier, et je pense que Leon Edwards est le meilleur combattant MMA que les deux. Il a vraiment une bonne frappe, et c’est ce qu’il était au début un bon attaquant, mais maintenant vous le voyez utiliser son catch, son jiu-jitsu, il l’a utilisé contre RDA. Quand il a combattu Vicente Luque, il l’a abattu, je me suis dit: “Qu’est-ce que c’est que ça?” Et ce sont les gars pour lesquels vous devez vraiment vous préparer car ils sont différents à chaque fois qu’ils sortent et Leon Edwards est ce gars, c’est pourquoi il mène une séquence de victoires folle.

“Colby Covington, tout le monde sait ce qui va se passer quand je le combattrai. Il va juste tirer et tirer et tirer et tirer. Sa frappe ne se compare même pas. Pourrait-il vous frapper et vous assommer? Bien sûr, mais j’ai définitivement combattu de meilleurs attaquants que lui et je pense que Leon Edwards est le meilleur combattant du MMA à coup sûr et ce sont les gars que je veux combattre ici. N’importe lequel d’entre eux, je m’en fiche vraiment à ce stade de ma carrière. Je suis classé n ° 5, j’ai une petite fenêtre pour faire ce que je veux faire et je veux me battre contre les meilleurs du monde. Qui peut dire ça, non? C’est comme un anime. Vous vous battez contre les meilleurs gars du monde, c’est fou. Je me dis, ouais mec, allons-y. “