Stephen Thompson regarde Colby Covington, Jorge Masvidal et Leon Edwards

Stephen Thompson a rebondi en grand et vise le sommet de la division des poids welters.

Après avoir subi deux défaites consécutives contre Darren Till et une première défaite en carrière contre Anthony Pettis, Thompson (15-4-1 MMA, 10-4-1 UFC) a attiré Vicender Luque en novembre dernier à l’UFC 244. Avec son dos au mur, Thompson a livré, ressemblant au combattant qui a lutté pour le titre deux fois auparavant.

Maintenant, Thompson a les yeux rivés sur trois combattants en particulier, qu’il voit le catapulter de nouveau dans la course au titre.

“Je regarde Masvidal, je regarde Colby Covington et (Leon) Edwards est vraiment sur qui je me concentre”, a déclaré Thompson à MMA Junkie. “Et vous savez quoi, si je n’obtiens aucun de ces gars, donnez-moi un nom. Donnez-moi Nate Diaz. Je combattrais ce gars en un clin d’œil. »

Thompson s’est cassé les deux mains contre Luque mais a pu éviter la chirurgie. Il a récemment été en mesure de s’entraîner pleinement, mais rencontre toujours un peu de difficulté lorsqu’il frappe le sac.

La pandémie de coronavirus a temporairement interrompu les événements à venir de l’UFC, mais Thompson espère pouvoir revenir d’ici l’été.

«Soit juillet, août serait également incroyable», a déclaré Thompson. “Je suis dans le top 5 en ce moment, nous ne sommes pas vraiment sûrs contre qui ils m’opposeraient. Je demande un top cinq, ou donnez-moi un nom. Colby Covington, Masvidal, si le combat entre Tyron (Woodley) et Edwards ne se produit pas, peut-être Edwards. Je veux dire, ce serait aussi un combat incroyable, donc garder mes options ouvertes. »

“Wonderboy” détient déjà une victoire sur Masvidal en novembre 2017, mais depuis cette perte, Masvidal est revenu d’une longue mise à pied et est devenu célèbre, prenant Till, Ben Askren et Diaz, en route pour remporter le titre “BMF” et faire le idée d’un rematch potentiel passionnant pour Thompson.

“Il m’a un peu inspiré, tu sais?” Dit Thompson. «J’étais sa dernière défaite et depuis lors, il a connu une séquence de victoires impressionnante. Il est l’un des gars les plus populaires de l’UFC en ce moment, et il est mieux classé que moi. De toute évidence, toute personne classée au-dessus de moi est une option, donc cela ne me dérangerait pas. Je sais qu’il est toujours prêt à combattre n’importe qui, alors oui, n’importe lequel de ces gars, c’est sûr.

«Je pense que Colby Covington est le plus prévisible de tous. Il a un réservoir d’essence comme un fou, et il tire, tire, tire et tire. Ce n’est peut-être pas le combat le plus excitant, mais cela ne me dérangerait pas, et Edwards est un combattant MMA de haut niveau. Quand vous l’avez vu pour la première fois, il était plutôt un attaquant. Maintenant, il rassemble tout. Sa lutte, le jiu-jitsu, il l’emmenait à RDA, le contrôlant sur le terrain, la même chose quand il a combattu Vicente Luque, donc ces gars sont très difficiles à préparer, mais ce sont les gars que j’aimerais combattre . “

