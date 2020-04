Stephen Thompson veut Colby Covington, Leon Edwards

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, Stephen Thompson, se prépare à affronter Colby Covington et Leon Edwards lorsque le calendrier du MMA reprendra.

Thompson est actuellement le poids welter classé n ° 5 sur la liste de l’UFC. Lors de son dernier combat, il a battu Vicente Luque par décision unanime de revenir dans le cercle des vainqueurs après des défaites consécutives face à Darren Till et Anthony Pettis. Maintenant qu’il est de retour sur la bonne voie, Thompson vise deux combattants classés au-dessus de lui à Covington et Edwards.

S’adressant à James Lynch de theScore, Thompson a clairement indiqué qui il voulait combattre ensuite.

Sur Covington:

«Colby Covington, c’est sûr. Je veux savoir ce qu’il a à dire. Il n’est certainement pas bon en (poubelle), je finirai probablement par en rire “, a déclaré Thompson.

«Lorsque vous combattez Colby Covington, vous savez ce qu’il va faire. Il ne va pas me battre de la même manière qu’il combat Usman. Il va tirer et tirer et tirer et tirer. Ce peut être un combat ennuyeux, mais ce peut être un bon combat, je pense. »

Sur Edwards:

“Leon Edwards serait un combat formidable”, a déclaré Thompson.

«Leon Edwards serait un bon joueur. Il a une grande frappe, mec, et il devient un meilleur combattant MMA chaque fois que je le regarde se battre. Au début, c’était juste la frappe. Maintenant, il met en œuvre la lutte. Quand il a combattu Vincente Luque, le gars que je viens de combattre, il l’emmenait de gauche à droite. Il a fait la même chose à (Rafael dos Anjos) aussi, l’a fait tomber et l’a contrôlé. Mec, ce gars fait du boulot, mec, sa lutte va beaucoup mieux, ce qui fait de lui un adversaire très difficile à préparer. »

Nous ne savons pas quand le calendrier de l’UFC reprendra complètement, mais une fois qu’il le fera, attendez-vous à ce que Thompson obtienne un adversaire classé parmi les 10 premiers pour sa prochaine bataille.

