Steve Garcia a creusé un trou mental avant ses débuts à court terme à l’UFC Norfolk

Ce qui était censé être la plus grande opportunité de la carrière de Steve Garcia l’a plutôt laissé à plat.

Un TKO de première ronde sur la série Contender, le 20 août 2019. C’est ce qui apparaîtra sur son dossier. L’autre chose que les gens remarqueraient probablement? Il a manqué de poids.

Une nuit où un seul contrat UFC a été accordé, l’arrivée de Garcia de Desmond Torres lui aurait presque sûrement valu un autre, mais ces kilos en trop étaient suffisants pour entraîner ses espoirs dans l’UFC.

Ce fut un coup dévastateur pour Garcia à l’époque.

“Je dirais de la série Contender, évidemment, nous avons eu une bonne performance et nous n’avons pas obtenu le contrat en raison du poids manqué”, a déclaré Garcia à MMA Fighting. «J’étais vraiment content de ça [performance], J’étais un peu déçu cependant et mentalement j’étais vraiment épuisé parce que je mettais vraiment mon corps à rude épreuve pour essayer même d’atteindre 130. Je pense que j’étais à 138 ou quelque chose comme ça.

“Je ne veux pas dire que je suis tombé dans une fosse, mais juste mentalement je n’étais pas au bon endroit.”

Garcia ne savait pas que cela ne ferait partie que d’un tourbillon de huit mois au cours duquel lui et sa femme, Mariah, auraient enfin un mariage, puis une lune de miel aux Bahamas après son apparition dans la série Contender, puis Garcia transformerait un passage d’un combat dans le LFA en une commande à court terme à l’UFC.

Garcia, 27 ans, a découvert lundi qu’il remplacerait un Alex Munoz blessé pour combattre Luis Pena à l’UFC Norfolk ce week-end. Son plan était à l’origine de prendre un autre combat avec la LFA après avoir vaincu Jose Mariscal en janvier, découragé par ses perspectives de combats à l’UFC.

“Pour être honnête, j’étais très frustré”, a déclaré Garcia. «Je ne savais pas ce que je devais faire pour obtenir un contrat UFC ou un appel UFC. Je comprends que vous devez gagner votre place. J’espérais donc que si j’avais un titre LFA, cela me ferait du bien. J’essaie juste de monter sur la piste la plus rapide pour être dans l’UFC. “

Ce voyage a commencé pour Garcia à l’âge de 15 ans, ce qui a marqué le moment où il s’est impliqué dans les arts martiaux. Cela a commencé avec Garcia et quelques amis apprenant quelques mouvements et abandonnant dans un gymnase satellite de Greg Jackson, puis il s’est concentré plus sérieusement sur le jiu-jitsu et le kickboxing, d’abord au MMA de Luttrell à Rio Rancho, NM, et les a fait un plein à temps partiel dans l’état de JacksonWink MMA.

Faire partie de l’un des gymnases les plus célèbres du MMA a grandement aidé Garcia à garder la tête droite, mais il attribue également à sa famille le fait d’avoir inculqué des valeurs appropriées en lui et de fournir une perspective.

“Mon grand-père, mon père, ils ont en quelque sorte ouvert la voie pour moi et ils ont traversé beaucoup d’épreuves juste pour ne pas avoir à suivre le même chemin que pour faire face à beaucoup de difficultés”, a déclaré Garcia. «Ils ont pu subvenir à mes besoins, ils ont été des chiffres pour moi au fur et à mesure que je grandissais.»

“Ils travaillaient dans les champs de betteraves, ils cueillaient du coton et tout le reste”, a-t-il ajouté. «Toute ma famille était des travailleurs vraiment durs. Mes grands-parents étaient des pasteurs itinérants, allaient dans différentes églises, faisaient vraiment beaucoup de travaux différents dans différents États. Ils travaillaient pour le ministère. Ce qui est assez drôle, c’est comment ils se sont retrouvés à Albuquerque. Mon grand-père vient de lancer une pièce, je pense que les têtes étaient Albuquerque et les queues étaient Texas. Les chefs ont gagné. »

Sans ce tirage au sort fatidique, Garcia pourrait ne pas être dans la position qu’il est maintenant: à quelques jours de faire face à Pena, un joueur de 26 ans qui fait déjà sa sixième apparition à l’UFC. Il s’agit du tout premier combat de Garcia à 155 livres. À six pieds tout, il a l’habitude d’avoir un avantage en hauteur, mais il abandonnera environ trois pouces à l’imposante Pena.

Garcia a mis du temps avec son grand frère Elijah pour se préparer à Pena, et bien qu’il soit un nouveau venu à l’UFC, il a été testé au combat depuis le début de sa carrière professionnelle. Son départ 6-0 comprenait trois victoires de Bellator et dans son huitième combat professionnel, il a combattu le champion à plusieurs reprises Joe Warren.

Il est confiant, mais compte tenu des circonstances, Garcia ne peut s’empêcher de voir le défi de samedi comme une nouvelle montée.

“Je suis un outsider majeur”, a déclaré Garcia. «Quiconque remplace quelqu’un dans une situation de dernière minute est un outsider. Regardez James Krause, il vient de faire un pas et il était un outsider. Et il a presque gagné le combat.

“Mais oui, ils savent qui il est et ils connaissent peut-être mon nom, donc je vais vraiment aller là-bas et aller faire une pause et voir ce qui se passe. J’ai beaucoup d’expérience, je me bats depuis longtemps. J’ai plus de combats professionnels que lui, mais c’est un athlète très, très habile et un très bon combattant et je suis sûr qu’il a aussi faim que moi. Je sais qu’il est match, donc ça va être un très bon combat. “