Steve Garcia révèle les conseils de Jon Jones avant ses débuts

VIRGINIA BEACH, Virginie – Steve Garcia dit que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, lui a donné plus de confiance et de motivation pour ses débuts en octogone samedi à l’UFC sur ESPN + 27.

Garcia (11-3 MMA, 0-0 UFC) a reçu l’appel lundi soir qu’une offre de rejoindre la liste de l’UFC dans un délai incroyablement court venait de passer par le pipeline. Après une brève consultation avec ses entraîneurs et son manager, il a accepté le match léger avec Luis Pena (7-2 MMA, 3-2 UFC).

C’est une opportunité que Garcia attend depuis qu’il est devenu professionnel il y a près de sept ans, et l’équipe autour de lui au Jackson-Wink MMA à Albuquerque, N.M., l’a vu se mettre au travail. Cela inclut Jones, qui a appelé Garcia une fois qu’il a appris ce qui allait arriver.

“Tout le monde m’a frappé et ils sont tellement excités pour moi”, a déclaré Garcia au MMA Junkie mercredi. “Jon Jones m’a même frappé comme:” Vous venez de signer, c’est génial. “Son principal conseil était:” Il n’y a rien d’autre que vous pouvez faire physiquement, alors assurez-vous mentalement que vous êtes prêt à partir. “Quel meilleur conseil obtenir du champion, la CHÈVRE? Criez à Jon. C’est un gars formidable et j’espère que je pourrai rendre tout le monde fier à la maison et obtenir cette victoire. »

L’UFC sur ESPN + 27 a lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte entière est diffusée sur ESPN +.

Garcia a déclaré que c’était un tourbillon “surréaliste” depuis qu’il avait accepté le match contre Pena avec un préavis de cinq jours seulement. Il a dit que le voyage pour atteindre sa destination de combat était un peu cauchemardesque, mais il est facilité par le fait qu’il a un poids minimal à couper.

Typiquement poids plume, Garcia concourra à 155 livres pour ce combat. Il n’a presque pas le temps de s’entraîner ou d’élaborer des stratégies pour Pena, mais Garcia a déclaré qu’il était fan de son adversaire et savait dans quoi il s’embarquait ce week-end.

Il sera difficile pour Garcia de dire à quel point il est prêt physiquement jusqu’à ce qu’il entre dans l’octogone, mais il a dit qu’il y allait avec la même mentalité que n’importe quel autre combat de sa carrière.

“Ça va juste être renversé”, a déclaré Garcia. “Ça n’a pas d’importance. S’il veut l’amener au sol, je suis toujours bon d’y aller. Mais j’espère que nous allons pouvoir avoir de bons échanges frappants et cela pourrait même être un type de combat “Fight of the Night”, du moins à mes yeux. Je vais y aller et donner tout ce que j’ai. “

