Steve Mowry à l’extérieur du Bellator 239 en raison de problèmes de santé

Le panneau d’affichage Bellator 239 aura un combat de moins. Steve Mowry et Rudy Schaffroth Ils allaient se faire face, mais le combat ne pouvait pas prendre forme.

Ceci parce que Mowry Il est sorti du panneau d’affichage après des problèmes de santé.

«Hé les gars, à cause d’un problème de santé, je ne pourrai pas me battre ce week-end. J’espère pouvoir résoudre ce problème plus tard et le reporter à une semaine. »

Schaffroth Il a également été retiré du panneau d’affichage selon MMA Junkie, puisqu’un remplacement n’a pas pu être trouvé à temps.

Steve Il a mentionné que son combat pourrait être reprogrammé dans quelques semaines, mais on ne sait pas si Schaffroth sera de nouveau son rival.

Bellator 239 il se tiendra ce vendredi à Winstar World Resort & Casino dans Thackerville, Oklahoma.