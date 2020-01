Steve-O, légendaire Jackass, choisissez entre McGregor ou Cerrone

Nous n’avons pas vu beaucoup de fois Steve-O liés au MMA mais nous savons qu’il suit, en particulier l’UFC. Il y a quelques années, nous avons pu voir Tim Kennedy, ancien combattant de cette compagnie, l’endormir avec une manœuvre de reddition.

Maintenant on reparle de lui car récemment a choisi entre Conor McGregor et Donald Cerrone face à la bagarre entre les deux de ce samedi (via MMA Junkie).

«Je n’aime pas dire cela parce que je n’aime pas me tenir à l’écart, mais Je veux que Conor gagne pour que Jorge soit payé (Masvidal). “

Le légendaire Jackass veut que les Irlandais triomphent pour voir plus tard les visages avec Jorge Masvidal. Il a également commenté ceci:

«Je pense que les parieurs ont tendance à avoir raison, surtout quand il s’agit d’un combat si inégal. Nous avons vu de plus grandes différences dans les cotes, mais chaque fois que vous avez un favori de plus de -300 je pense qui dit ce qui va se passer“.