Stipe Miocic a toujours des problèmes de vision, dit qu’il voit des taches dans ses yeux

Le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, dit qu’il a toujours des problèmes de vision et dit qu’il voit des taches de son œil gauche.

Miocic n’a pas combattu depuis l’élimination de Daniel Cormier en août dernier à l’UFC 241 pour reconquérir le titre des poids lourds de l’UFC. Miocic devrait combattre DC dans une trilogie chaque fois qu’il reviendra, mais il a été confronté à des problèmes de vision qui ont retardé son retour dans l’Octogone. Et maintenant que la pandémie de coronavirus envahit le monde, Miocic se concentre sur l’aide à la communauté dans son travail de pompier.

Pourtant, les fans et les médias continuent de demander à Miocic quand il va retourner dans l’Octogone. S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN mercredi, Miocic a admis qu’il avait toujours des problèmes de vision qui ont mis son retour dans l’Octogone sur une pause indéfinie.

«Je prends mon temps pour revenir et voir comment cela fonctionne. Voyez comment l’œil se sent. (Le médecin a dit), “Vous avez l’air bien, prenez votre temps pour revenir, ne soyez pas stupide”, a déclaré Miocic.

“(Les taches sont) comme une mouche qui passe, c’est bizarre.”

Crédit d’image: @stipemiocic sur Instagram

Le champion des poids lourds de l’UFC a admis que son objectif était passé de se préparer à sa lutte pour la trilogie avec DC à la lutte contre le coronavirus. Avec des combattants comme Conor McGregor, Miocic a été à l’avant-garde des combattants du MMA qui promeuvent la vigilance à l’égard du coronavirus et la sécurité pendant cette période difficile à travers le monde.

«En ce moment, mon combat est contre le coronavirus. Pas inquiet (combat) en ce moment. Tâche à accomplir, en ce moment, je m’inquiète de ce qui se passe dans le monde. Une fois que cela sera terminé et que nous retrouverons une vie normale, nous nous en inquiéterons », a déclaré Miocic.

Sans savoir quand la pandémie de coronavirus se terminera, et avec Miocic toujours en voie de guérison, il faudra peut-être un certain temps avant de le voir entrer à nouveau dans l’Octogone. Et au moment où il sera prêt à se battre à nouveau, DC pourrait raccrocher ses gants.

Quand pensez-vous que Stipe Miocic retournera dans l’Octogone?