Stipe Miocic attend la trilogie de Daniel Cormier cet été – “Il va encore perdre”

Le champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Stipe Miocic, n’a concouru qu’une seule fois depuis l’été 2018, vengeant sa perte face à l’ancien détenteur du titre, Daniel Cormier, lors de l’événement principal de l’UFC 241 à la carte (PPV) en août dernier.

En partie parce que Miocic a subi une grave blessure à l’œil lors de la compétition contre «DC» et alors qu’il semble être sur la bonne voie, il pourrait s’écouler encore quelques mois avant que le pompier à temps partiel ne retrouve son chemin à l’intérieur de l’Octogone.

Où un match de football Cormier vous attend.

“Oui, si c’est ce que veut l’UFC”, a déclaré Miocic à TMZ Sports. “Je ne suis pas le marieur. Comme je le dis toujours, si j’étais le marieur, je ne me battrais pas. Ça craint, ça craint pour lui. Il va encore perdre. “

Cormier est également en vente depuis août dernier.

On s’attend à ce que l’olympien se retire des sports de combat après sa trilogie Miocic et considérant qu’il aura 41 ans ce mois-ci, ce n’est pas la pire idée au monde. «DC» a déjà détenu des titres mondiaux dans deux catégories de poids différentes et a beaucoup d’argent.

Espérons simplement que le titre retrouvera le chemin de la compétition active le plus tôt possible. Avec la confrontation Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik poids lourds juste au coin de la rue, la dernière chose dont nous avons besoin est un autre blocage du championnat.