Stipe Miocic autorisé médicalement à se battre après une mise à pied en raison d’une blessure à l’œil

Stipe Miocic a enfin obtenu une autorisation médicale.

Le champion des poids lourds de l’UFC, Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC), a subi une blessure à l’œil pendant cinq mois après sa victoire de retour sur Daniel Cormier, alors détenteur du titre en août dernier à l’UFC 241.

Après avoir été honoré en tant que «Athlète professionnel de l’année» des Greater Cleveland Sports Awards, Miocic a fait une mise à jour positive aux journalistes. «L’homme le plus méchant de la planète» a récemment été autorisé médicalement et a repris le combat.

“(Je vais) mieux – beaucoup mieux”, a déclaré Miocic. “Il est guéri. Je prends mon temps avec ça parce que j’ai 37 ans, donc je ne veux plus le blesser. Je veux pouvoir voir des deux yeux en vieillissant. C’est tout ce qui m’intéresse vraiment en ce moment. J’adore me battre, mais ma santé est plus importante.

«… (J’ai été autorisé) il y a environ une semaine. J’ai essayé un peu de faire des économies. Ça a été dur parce que je ne me suis pas battu depuis plus de cinq mois. Les gars avec qui je l’enlèverais me l’enlèveraient. Ce n’est pas amusant. J’y pense au fond de mon esprit. “

À égalité face à face, Miocic et Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) devraient se rencontrer dans une trilogie la prochaine fois que la sangle des poids lourds sera en jeu.

“Pas en ce moment”, a déclaré Miocic. «Je viens juste d’être autorisé. Je prends mon temps pour me remettre dans l’oscillation des choses. Nous allons le découvrir et voir ce qui se passe. “

Aucun combattant de l’histoire de l’UFC n’a réussi à enchaîner plus de défenses consécutives de titres de poids lourds que Miocic. Avant de perdre la ceinture face à Cormier lors de leur première rencontre en juillet 2018, Miocic est devenu le premier homme avec trois défenses de titre UFC consécutives.

