Stipe Miocic continue avec des problèmes de vision, dit qu’il voit des taches dans un œil

Stipe Miocic

Le champion poids lourd de UFC Stipe Miocic dit qu’il continue d’avoir des problèmes de vision et que il voit des taches dans son œil gauche.

Miocic n’a pas vu d’action depuis qu’il a mis KO Daniel Cormier à l’UFC 241 où il a retrouvé la ceinture de musculation. Il est prévu que Miocic avoir une trilogie avec DC à son retour, mais il a été confronté à problèmes de vision qui ont retardé son retour dans l’octogone.

Avec la pandémie de coronavirus Actuellement, Miocic a été concentré sur l’aide à la communauté dans leur travail en tant que pompier.

Pourtant, les fans et la presse se demandent quand Miocic retournera à l’octogone. En entretien avec Ariel Helwani ça Mercredi, Stipe Il a admis qu’il avait encore des problèmes de vue qui ont mis son retour à l’octogone en arrière-plan.

«Je prends mon temps pour revenir en arrière et voir comment cela fonctionne. Regardez comment l’œil se sent. “ Le médecin m’a dit: “Tu as l’air bien, prends ton temps pour revenir, ne sois pas stupide”, il a dit Miocic.

“Les points sont comme regarder une mouche voler, c’est bizarre.”

Le champion poids lourd de UFC a admis que son attention s’est déplacée sur la préparation de sa trilogie avec DC, pour lutter contre lui coronavirus. Avec des combattants comme Conor McGregor, Miocic Il a été à l’avant-garde de l’élite en promouvant la lutte contre le virus et en protégeant les fans du monde entier.

«En ce moment, mon combat est contre le coronavirus. Je ne suis pas inquiet de me battre en ce moment. Ma tâche à accomplir, en ce moment je me préoccupe de ce qui se passe dans le monde. Une fois que c’est fini et que nous retrouvons une vie normale, nous nous en inquiétons. “ expliqué Stipe.

Sans avoir de date précise sur la fin de la pandémie coronavirus, et avec Miocic Toujours en récupération, cela peut prendre un certain temps pour ce que nous voyons dans l’octogone. Et au moment où je suis prêt à me battre, “DC”Peut mettre fin à sa carrière.