Stipe Miocic donne un calendrier pour le retour dans l’Octogone, attend Daniel Cormier prochain

Le poids lourd de l’UFC, Stipe Miocic, a donné un calendrier pour son retour dans l’Octogone, affirmant qu’il s’attend à affronter Daniel Cormier dans un match de trilogie cet été.

Miocic a été sur le plateau avec une blessure à l’œil et n’a pas combattu depuis qu’il a battu Cormier lors du match revanche de la paire en août dernier à l’UFC 241. La division des poids lourds a été essentiellement suspendue car Miocic et Cormier ont pris les six derniers mois pour guérir de leurs blessures, mais les deux hommes retrouvent enfin la santé et la trilogie entre eux va probablement se produire dans les prochains mois.

S’adressant à TMZ Sports, Miocic a été interrogé sur l’état de sa blessure à l’œil. Voici ce qu’a dit le champion des poids lourds de l’UFC.

«L’œil est vraiment bon en fait. Ça guérit vraiment. Je m’améliore chaque jour et je retourne lentement dans le gymnase », a déclaré Miocic.

“Il me reste encore quelques taches, mais ça ne dérange pas vraiment avec ma vision, donc j’en suis content.”

Miocic a également été interrogé sur son intention de retourner dans l’Octogone. Il a dit qu’il comptait sur une confrontation estivale avec son rival «DC».

“Ça ressemble à l’été. Beaucoup de ces combats sont déjà réservés, donc probablement en été. C’est tout ce que l’UFC veut. Je ne suis pas le marieur. J’ai toujours dit: «Je suis le marieur, alors je ne me battrais pas», a déclaré le champion.

Miocic et Cormier sont deux des plus grands poids lourds de l’histoire du MMA et leur série actuelle est à égalité 1-1 avec une victoire par élimination directe pour chaque homme. La trilogie décidera qui est le meilleur homme une fois pour toutes, et si tout se passe bien pour les deux hommes, nous trouverons cet été exactement qui c’est.

Êtes-vous excité pour le combat de trilogie entre Stipe Miocic et Daniel Cormier?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.