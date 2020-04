Stipe Miocic en vedette dans la vidéo d’annonce de don de Modelo COVID-19

Modelo fait don d’un gros morceau de changement aux premiers intervenants luttant contre la pandémie de COVID-19.

Dans une annonce publiée vendredi, la compagnie de bière a annoncé un don de 500 000 $ à l’initiative «First Responders First». La vidéo de 15 secondes présente le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, qui se double d’un pompier. Miocic (19-3 MMA, 13-3 UFC), qui maintient son emploi de pompier dans l’Ohio en plus de sa carrière de combattant, est brièvement montré, debout près d’un camion de pompier et enlevant son casque.

Selon le site officiel de «First Responders First» et un communiqué de presse de Modelo, l’initiative a été lancée le 23 mars et vise à fournir aux «agents de santé de première ligne» les soins dont ils ont besoin pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

«Les dons à #FirstRespondersFirst fourniront les fournitures, l’équipement et les ressources essentiels pour protéger les travailleurs de la santé de première ligne», lit la page officielle des dons de l’initiative.

Découvrez l’annonce de don dans la vidéo ci-dessus.

