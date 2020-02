Stipe Miocic est l’homme le plus méchant de la planète, pas Tyson Fury, dit Max Kellerman

L’analyste de boxe Max Kellerman dit qu’il considère le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, comme l’homme le plus méchant de la planète, pas la star de la boxe Tyson Fury.

Après la victoire de Fury au TKO au septième tour sur son rival Deontay Wilder à Las Vegas, de nombreux internautes considèrent désormais Fury comme l’homme le plus méchant de la planète. Kellerman, cependant, n’est pas d’accord.

S’exprimant sur l’émission Wilder contre Fury 2, Kellerman a déclaré qu’il considérait que le champion des poids lourds de l’UFC devait être l’homme le plus méchant de la planète. Étant donné que ce titre est actuellement détenu par Miocic, il est donc l’homme le plus méchant de la planète en ce moment aux yeux de Kellerman (via Luke Thomas).

Max Kellerman a déclaré sur l’émission # WilderFury2, peu importe qui gagne ici, l’homme le plus méchant de la planète est celui qui est le champion de l’UFC parce que c’est une approximation plus proche d’un vrai combat.

C’était surprenant d’entendre Kellerman dire que, considérant qu’il est avant tout un analyste de boxe, mais il fait valoir un bon argument. Aussi dangereux que Fury soit avec sa capacité de frappe, Miocic est un combattant bien équilibré avec une lutte incroyable pour aller de pair avec une excellente boxe. Comme le dit Kellerman, un match de MMA est plus proche d’un «vrai combat» qu’un match de boxe en raison de l’élément de lutte impliqué.

Cela dit, les commentaires de Kellerman sont toujours controversés car il y a tellement de gens qui prendraient Fury contre Miocic dans un combat, surtout si c’est un match de boxe. S’il s’agit d’un combat MMA, il serait difficile de choisir Fury pour battre Miocic à cause de la composante de grappling, mais en ce qui concerne la boxe pure, Fury est évidemment supérieur.

Que pensez-vous de Max Kellerman disant que Stipe Miocic et non Tyson Fury est l’homme le plus méchant de la planète en ce moment?