Le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, exhorte ses collègues combattants du MMA à “avoir un impact dans nos communautés” pendant la pandémie de coronavirus.

En plus d’être sans doute le plus gros poids lourd MMA de tous les temps, Miocic travaille également comme pompier avec le service d’incendie de Valley View. Il est l’un des rares champions de l’UFC à occuper un deuxième emploi, mais pour Miocic, la lutte contre les incendies est plus importante pour lui que sa carrière de combattant. C’est quelque chose qu’il compte faire, quelle que soit l’évolution de sa carrière de MMA.

Pendant la pandémie de coronavirus, le travail des premiers intervenants tels que les pompiers, les ambulanciers paramédicaux et les policiers est extrêmement important, et Miocic le sait bien. Le champion des poids lourds de l’UFC s’est rendu sur les réseaux sociaux vendredi pour reconnaître une fois de plus l’importance d’être un premier intervenant pour lui, et comment cela prend un siège arrière dans sa carrière de MMA à une époque où la communauté dans son ensemble a une plus grande bataille à mener.

Voici ce que Miocic a écrit sur son Twitter.

Je me concentre sur le fait d’être un premier répondant. Non seulement j’ai prêté serment, mais je veux vraiment aider ceux qui en ont besoin dans l’immédiat. J’espère que nous nous battrons tous bientôt et reviendrons à notre version de la normale, mais pour l’instant, faisons un impact dans nos communautés. #SM https://t.co/APmRYyxm2X

– Stipe Miocic (@stipemiocic) 27 mars 2020

Miocic est actuellement prêt à affronter son rival Daniel Cormier dans une confrontation en trilogie à chaque fois que l’UFC reprend ses activités normales. Les deux poids lourds se sont battus pour un record de 1-1 lors des deux derniers étés, Cormier remportant son premier combat par KO à l’UFC 226 en juillet 2018 et Miocic remportant le match revanche via un TKO de quatrième ronde à l’UFC 241. L’UFC planifie toujours d’avoir les deux matchs revanche chaque fois que les événements peuvent être réservés à nouveau, mais en attendant, Stipe Miocic continuera à lutter contre le bon combat et à soutenir sa communauté.