Stipe Miocic: les blessures aux yeux «s’améliorent», le retour estival possible

Le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic, ne s’attend pas à être hors de combat plus longtemps.

Miocic a déclaré à TMZ Sports que la récupération de la blessure à l’œil qu’il avait subie lors de son match revanche avec Daniel Cormier à l’UFC 241 progressait bien. La blessure était suffisamment grave pour que Miocic doive subir une intervention chirurgicale après le combat d’août 2019.

“L’œil est vraiment bon en fait”, a déclaré Miocic. “Ça guérit, je m’améliore de jour en jour, et je reviens juste lentement au gymnase.”

“J’ai encore des taches, c’est toujours là”, a-t-il ajouté plus tard. “Mais ça peut rester, ça peut aller, ça dépend, mais ça ne dérange pas vraiment ma vision donc je suis content de ça.”

L’homme de 37 ans prend son temps pour reprendre l’entraînement. Il n’a concouru qu’une seule fois en 2019, battant Cormier par TKO au quatrième tour pour récupérer le titre des poids lourds qu’il avait perdu contre Cormier un an auparavant.

Étant donné que Miocic a été victime de coups de œil dans leurs deux rencontres, il ne prend aucun risque.

“Je suis en quelque sorte en train de m’y rendre”, a déclaré Miocic lorsqu’on lui a demandé s’il avait recommencé à s’entraîner dans le gymnase. «J’essaie simplement de me mettre en forme et de savoir comment mon corps se sent et de m’assurer que mes yeux se sentent bien.»

Miocic a déclaré qu’il visait un retour dans quelques mois avec la plupart des prétendants aux poids lourds déjà réservés, mentionnant l’été comme une possibilité. Sans surprise, il envisage un combat de trilogie souvent discuté avec Cormier pour régler le score.

“Ouais, si c’est ce que veut l’UFC”, a déclaré Miocic à propos du match contre Cormier. “Je ne suis pas le marieur. Comme je le dis toujours, si j’étais le marieur, je ne me battrais pas. »

Cormier se dirige vers la retraite, bien qu’il ait récemment manqué son propre délai auto-imposé à l’âge de 40 ans en mars dernier. L’ancien champion de l’UFC en deux divisions a défendu avec succès les titres des poids lourds et des poids légers en 2018 et sa victoire sur Miocic lors de leur première rencontre a brisé la séquence record de Miocic dans l’UFC avec trois défenses consécutives de championnat des poids lourds.

En discutant de ce qu’il ressent à l’idée de renvoyer Cormier, Miocic était succinct.

“Ça craint, ça craint pour lui”, a déclaré Miocic. “Il va encore perdre.”