Stipe Miocic révèle quand il veut se battre et à qui il veut faire face

Comme tous les fans de UFC ils sauront, Stipe Miocic n’est pas un ami combattant pour parler trop. C’est pourquoi il ne fait généralement pas beaucoup de déclarations sur un sujet, en dehors des semaines de la lutte, où il mène de nombreuses interviews dans lesquelles il parle évidemment beaucoup. Mais en dehors de cela, il ne le fait généralement pas.

En fait, en janvier, il a dit ce qui suit à propos de son retour dans l’octogone:

“Je suis beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je prends mon temps parce que j’ai 37 ans et je ne veux plus me blesser ou quelque chose de similaire. Je veux pouvoir voir avec les deux yeux quand je serai plus âgé, c’est donc tout ce qui compte vraiment pour moi en ce moment. J’adore me battre mais ma santé est plus importante. En ce moment, je n’ai pas de date de retour à l’octogone. Je viens d’être libéré donc je veux prendre mon temps pour que tout soit en place. Ensuite, nous verrons ce qui se passe. “

Stipe Miocic parle de son avenir à l’UFC

Et maintenant a encore parlé, cette fois avec TMZ Sports.

“Mon œil est vraiment bon, il guérit bien. Chaque jour je vais mieux et petit à petit je retourne au gym. Il me reste encore un peu mais je n’aurai pas de problèmes de vision donc je suis content.

“Je pense me battre à nouveau en été. De nombreux combats ont été réservés à ce que je pense de l’été. De toute façon, Je ferai ce que veut l’UFC. Ce n’est pas moi qui me bats. Si c’était le cas, je ne me battrais pas. »

Avec ces dernières déclarations, il se réfère également à son troisième combat avec Daniel Cormier. Miocic est montré heureux de le faire Si c’est ce qu’ils veulent dans l’entreprise.