Stipe Miocic souffre toujours de problèmes de vision «étranges», ne peut pas être «stupide» au sujet du retour de l’UFC

L’ancien champion des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Daniel Cormier, craint que la pandémie de coronavirus ne se prolonge suffisamment pour l’envoyer à la retraite, ce qui n’est pas déraisonnable si l’on considère que «DC» a eu 41 ans le mois dernier.

Mais même si le monde n’était pas verrouillé pour aider à aplanir la courbe, il est peu probable que Cormier obtienne son match en caoutchouc Stipe Miocic. C’est parce que la cheville ouvrière actuelle de 265 livres fait face à des problèmes de vision «bizarres» qui sont comme «une mouche qui vole».

“Je prends mon temps pour revenir et voir comment cela fonctionne”, a déclaré Miocic à ESPN. «Voyez comment l’œil se sent. [The doctor said] “Tu as l’air bien, prends ton temps pour revenir, ne sois pas stupide.” En ce moment, mon combat est contre le coronavirus. Une fois que cela sera terminé et que nous retrouverons une vie normale, nous nous en inquiéterons. »

Malheureusement pour les fans d’arts martiaux mixtes (MMA), le retour de Miocic ne se résume pas à une simple trilogie Cormier, car Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik vont entrer en collision à un moment donné au cours des prochaines semaines (selon Dana White).

Cela signifie que le vainqueur, qui sera le prochain dans la file pour un tir au titre de la division, devra attendre que Miocic défende son titre contre Cormier, ce qui est peu probable avant l’été. Je suppose que tout le monde peut faire à ce stade, c’est attendre et voir.