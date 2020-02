Streaming ce week-end: Wilder vs Fury 2, UFC Auckland, Bellator et plus

Image: Boxe Showtime sur Instagram

Alors que les services de streaming continuent de prendre le dessus sur l’industrie des sports de combat, de plus en plus d’événements sont diffusés sur des plateformes telles que ESPN +, UFC Fight Pass, DAZN et YouTube.

La série Streaming this Weekend de BJPENN.Com tient les fans au courant des meilleures actions de sports de combat sur les principales plateformes de streaming de l’industrie.

Avec tant de choses qui se passent ce week-end, voici une ventilation quotidienne de ce qui s’en vient:

Vendredi 21 février:

Bellator 239: En vedette par une confrontation welterweight d’Ed Ruth vs Yaroslav Amosov, cette carte propose de nombreuses confrontations passionnantes. La gamme comprend: Brandon Girtz vs Myles Jury, Tyrell Fortune vs Timothy Johnson, et Chris Lencioni vs Salim Mukhidinov. La carte principale commencera à 21 h HE et sera diffusée sur DAZN.

LFA 82: Le titre des poids lourds légers est en jeu dans l’événement principal alors qu’Alex Polizzi affronte Jamal Pogues. Le co-événement principal sera un combat poids plume entre Nate Togbah (7-1) contre Jake Childers (7-0), et également sur cet événement, Pauline Macias de Factory X affrontera Dana Grau. La carte principale commencera à 21 h HNE et sera diffusée sur UFC Fight Pass

Eternal MMA 50: Après LFA, Eternal frappera UFC Fight Pass. Il n’y aura pas de titres en jeu dans cet événement, mais il mettra en vedette certains des jeunes talents en Nouvelle-Zélande et en Australie. Eternal MMA 50 a lieu à 12h HNE après LFA.

Samedi 22 février:

Bellator Dublin: Le principal événement du Bellator Dublin sera un combat poids plume entre Leah McCourt et Judith Ruis. L’événement co-principal verra l’ancien champion des poids légers Brent Primus affronter Chris Bungard. D’autres noms notables se battent sur la carte: Aaron Chalmers, Kiefer Crosbie, Bec Rawlings et Ricky Bandejas. L’action commencera à 11h HE sur DAZN

Foster vs Ried 2: Le titre des super-coqs est en jeu pour Queensberry Promotions alors que Brad Foster et Lucien Reid se remémorent leur premier combat en septembre qui s’est terminé par un match nul. Cet événement aura lieu à 14h30 HE sur ESPN +

UFC Auckland: Felder vs Hooker sera disponible sur ESPN + aux États-Unis et sur UFC Fight Pass dans d’autres pays. L’événement principal mettra en vedette un important morceau léger entre les meilleurs concurrents Dan Hooker et Paul Felder. Le co-événement principal se déroulera entre les poids lourds légers en hausse Jimmy Crute et Michal Oleksiejczuk. L’action commencera à 16 h 00 HNE sur ESPN +

Wilder vs Fury 2: Le plus grand match revanche de boxe depuis des années est enfin là et les fans de combat auront leurs options lorsqu’ils choisiront comment le regarder. Cette épreuve de force épique sera disponible sur ESPN + et FOX Sports PPV. L’action commencera à 17 h HE et les préliminaires seront diffusés sur ESPN +.

Dimanche 23 février

Soumission Underground 11: SUG 11 aura un événement principal de Craig Jones contre Nick Rodriguez, et l’événement co-principal mettra en vedette des vétérans de l’UFC Al Iaquinta affrontant Mike Perry. L’action commence à 18 h HE et sera diffusée sur UFC Fight Pass.

Ce sont les événements majeurs sur les plus grands services de streaming de l’industrie cette semaine.

Que regarderez-vous?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.