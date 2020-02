Streaming cette semaine: Invicta, UFC 247, ONE Championship

Image: @Jonnybones sur Instagram

Alors que les services de streaming continuent de prendre le dessus sur l’industrie des sports de combat, de plus en plus d’événements sont diffusés sur des plateformes telles que ESPN +, UFC Fight Pass, DAZN et YouTube.

La série Streaming This Week de BJPENN.Com tient les fans au courant des meilleures actions de sports de combat sur les principales plateformes de streaming de l’industrie.

Voici ce qui arrive cette semaine:

ONE Championship: Warrior’s Code | Vendredi 7 février, 5 h 30 HNE sur YouTube, ONE Championship Super App, B / R Live (selon la région)

Vendredi, ONE Championship atterrira à Jakarta, en Indonésie avec une excellente carte. La carte sera complétée par un premier combat de titre de Muay Thai poids plume ONE alors que la Petchmorakot Petchyindee Academy affrontera Pongsiri PK.Saenchaimuaythaigym, qui est intervenu avec un préavis de seulement 24 heures.

Ailleurs sur la carte, nous verrons un combat de poids moyen entre Leandro Ataides et Reiner de Ridder. Le vainqueur de ce combat obtiendra presque certainement la prochaine fissure chez ONE champion poids moyen Aung La N Sang.

D’autres points forts de cette carte incluent des apparitions de grands talents comme Marat Gafurov, Iuri Lapilus et le prospect japonais invaincu Itsuki Hirata.

Invicta FC 39: Frey contre Cummins 2 | Vendredi 7 février, 20h HNE sur UFC Fight Pass

L’événement principal de l’Invicta FC 39 sera le titre des poids atomiques de la promotion, tandis que la championne Jinh Yu Frey affrontera la meilleure candidate Ashley Cummins lors du deuxième affrontement entre les deux femmes. Ayant déjà combattu à l’Invicta FC 24, Frey a pris une décision unanime contre Cummins, donc le challenger aura l’occasion de venger sa perte et de remporter le titre de poids atomique de l’Invicta FC.

Dans l’épreuve co-principale, un combat pour l’élimination des titres aura lieu dans la division des poids mouches. Pearl Gonzalez cherchera à remporter le titre, elle affrontera Miranda Maverick, car la gagnante aura l’opportunité d’affronter Vanessa Porto, actuellement championne des poids mouches.

Mariya Agapova, une ancienne de la série Contender de Dana White, affrontera Daiana Torquato dans un combat contre les mouches.

Les nouvelles arrivantes Tina Pettigrew feront ses débuts au Invicta FC contre une autre femme qui fera ses débuts, Monica Franco.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de programme pour DAZN ce week-end, ESPN + et d’autres services de streaming, il y aura beaucoup de couverture UFC 247 sur ESPN + et UFC Fight Pass. Voici ce dont vous avez besoin pour vous préparer pour la nuit de combat.

Pesées officielles UFC 247: 10 h 00 HNE, le 7 février sur ESPN +

Les pesées officielles du matin pour les combattants en compétition à l’UFC 247 auront lieu sur ESPN +

Conférence de presse UFC 248: 17 h HNE, 7 février sur UFC Fight Pass

Il y aura une conférence de presse pour les meilleurs combattants qui participeront à l’UFC 248 en mars, comme le champion des poids moyens Israel Adesanya et le challenger Yoel Romero.

UFC 247: Pré-spectacle à 19h30 HNE, ESPN + et UFC 247: Pesée à 20h00, le 7 février sur UFC Fight Pass

Les pesées de cérémonie pour les combattants en compétition à l’UFC 247 commenceront par une pré-émission qui sera diffusée sur ESPN + et les pesées de cérémonie seront diffusées sur UFC Fight Pass à 20h00 HNE.

UFC 247: Early Prelims à 18h30 HNE, le 8 février sur ESPN + et UFC Fight Pass

Les premiers préliminaires de l’UFC 247 commenceront également à 18h30 HNE sur ESPN + et UFC Fight Pass. Ensuite, la carte prélim commencera à 20 h HNE sur ESPN avant que la carte PPV ne commence à 22 h HNE. Les abonnés ESPN + peuvent commander l’UFC 247 PPV directement depuis l’application ESPN +.

Il suffit de dire qu’entre l’UFC 247 et l’action de ONE Championship et Invicta, ce sera un autre week-end amusant pour les fans de combat.

Que regarderez-vous?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.