Streaming cette semaine: ONE Championship, LFA, Miami Fight Night et plus

Alors que les services de streaming continuent de prendre le dessus sur l’industrie des sports de combat, de plus en plus d’événements sont diffusés sur des plateformes telles que ESPN +, UFC Fight Pass, DAZN et YouTube.

La série Streaming cette semaine de BJPenn.Com tient les fans au courant des meilleures actions de sports de combat sur les principales plateformes de streaming de l’industrie.

Voici ce qui est diffusé cette semaine!

Boxe Roy Jones Jr. | Jeudi 30 janvier, 22 h HE sur UFC Fight Pass

RJJ Boxing aura lieu au Legends Casino à Toppenish, Washington et mettra en vedette un combat pour le titre NABF Super Fly vacant entre Jade Bornea et Ernesto Delgadillo.

Miami Fight Night | Jeudi 30 janvier, 20 h HE sur DAZN

Miami Fight Night, organisé par Matchroom Boxing, aura lieu au Meridian at Island Gardens et comportera également trois combats pour le titre et un autre combat spécial.

Dans l’événement principal de Miami Fight Night, le champion invaincu Demetrius Andrade défendra le titre des poids moyens WBO contre Luke Keeler d’Irlande.

Le co-événement principal de la soirée mettra en vedette le champion Tevin Farmer défendant son titre de super poids plume contre Joseph Diaz qui a 30-1 dans sa carrière professionnelle.

Un troisième combat pour le titre de la nuit est choisi par beaucoup pour voler la vedette alors que le challenger Murodjon Akhmadaliev défiera le champion junior WBA / IBF des poids plumes Daniel Roman pour les titres.

La star de boxe féminine Amanda Serrano concourra également sur la carte alors qu’elle affrontera Simone De Silva dans un combat sans titre

La célébrité YouTube Jake Paul fera ses débuts en boxe professionnelle contre Ali Eson Gib.

LFA 81 | Vendredi 31 janvier, 22 h HE sur UFC Fight Pass

LFA 81 se déroule à Costa Mesa, en Californie, au Hangar d’OC Fairgrounds, sans combat de titre prévu.

L’événement principal comprendra un combat de poids plume entre Jamall Emmers contre Rafael Barbosa dans deux des poids plumes les mieux classés en dehors de l’UFC.

L’événement co-principal mettra en vedette Jacob Rosales, un ancien de la série Contender de Dana White en 2019, qui affrontera Salaiman Ahmadyar dans une fonction légère.

ONE Championship: Fire & Fury | Vendredi 31 janvier, 6 h HE sur la ONE Championship Super App / YouTube / BR Live (selon la région)

ONE Championship: Fire & Fury se déroule à Manille, aux Philippines. En raison du décalage horaire, il sera tôt vendredi matin pour ceux de l’hémisphère occidental.

La carte sera surmontée d’un combat pour le titre de poids entre le champion philippin Joshua Pacio et l’ancien champion brésilien Alex Silva.

La carte présentera également la dernière apparition du pionnier philippin MMA Eduard Folayang, qui tentera de rebondir après une année 2019 difficile avec une victoire sur le remplaçant de remplacement à court terme Pieter Buist.

Les autres points forts de la carte incluent des apparitions de grands talents du MMA tels que Danny Kingad et Tatsumitsu Wada, et des stars frappantes comme Alma Juniku et Petchdam Petchyindee Academy.

Championnat du monde de Lethwei | Vendredi 31 janvier, 7 h HE sur UFC Fight Pass

“The Art of Nine Limbs” est de retour sur Fight Pass! Championnat du monde de Lethwei 11: Battlebones reprendra le service de streaming de l’UFC tôt vendredi matin depuis le stade couvert Thein Phyu de Yangon, au Myanmar.

Dans l’événement principal, la légende birmane Too Too tentera de défendre son titre de poids moyen.

Ailleurs sur la carte, nous verrons des apparitions de combattants comme Sok Rith, le Français Souris Manfredi, l’Italien Samuel Toscano, et bien plus encore.

MTK Global: Joyce contre Haskins | Samedi 1 février, 15 h 30 HE sur ESPN +

Dans le seul événement diffusé ce week-end sur ESPN +, l’actuel champion d’Europe WBO des super-poids coq David Oliver Joyce défend son titre contre l’ancien champion Lee Haskins

CFFC 81: Sabatini contre Gonzalez | Samedi 1 février, 20 h 00 HE sur UFC Fight Pass

Sur une séquence de trois victoires consécutives, le champion des poids plumes Pat Sabatini défendra son titre contre James Gonzalez lors du main event du CFFC 81.

Dans le co-événement principal, Kyle Daukaus défendra son titre de poids moyen contre Nolan Norwood

Le troisième combat pour le titre de la soirée mettra en vedette le champion Alexander Keshtov défendant le titre des poids coq contre Herbeth Sousa.

Qu’il suffise de dire qu’il y a beaucoup de sports d’action de combat en streaming cette semaine – même sans l’UFC ou Bellator.

Que regarderez-vous, combattre les fans?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/01/2020.