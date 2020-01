Streaming cette semaine: UFC Raleigh, Bellator 238, CES 60

Image: @ufc sur Instagram

Alors que les services de streaming continuent de prendre le dessus sur l’industrie des sports de combat, de plus en plus d’événements sont diffusés sur des plateformes telles que ESPN +, UFC Fight Pass, DAZN et YouTube.

La série Streaming This Week de BJPENN.Com tient les fans au courant des meilleures actions de sports de combat sur les principales plateformes de streaming de l’industrie.

Voici ce qui arrive cette semaine:

CES 60 | Vendredi 24 janvier, 20 h HE sur UFC Fight Pass

Le CES 60 a lieu à Lincoln, Rhode Island et sera diffusé sur UFC Fight Pass. Il comportera trois combats de titres.

Charles Cheeks III affrontera l’ancien champion et vétéran de l’UFC Matt Bessette, qui revient au CES où il n’a jamais perdu le titre. Bessette et Cheeks s’affronteront pour le titre vacant poids plume dans l’événement principal.

Le CES couronnera son tout premier champion des poids mouches alors que Blaine Shutt affrontera Johnny Lopez.

Le troisième combat pour le titre de la nuit pourrait également inclure une retraite alors que le champion en titre des poids lourds Greg Rebello défendra sa ceinture contre Tebaris Gordon. Rebello a déclaré que c’était probablement son dernier combat.

Le CES présentera également le retour de William Knight, qui a été signé avec un contrat de développement UFC à la suite d’une victoire sur la série Contender de Dana White, ainsi que de John Gotti III, qui affrontera Marcos Lloreda sur la carte principale.

CES sera diffusé en direct avec les vétérans de l’UFC Joe Lauzon et “Filthy” Tom Lawlor sur le commentaire.

UFC Raleigh | Samedi 25 janvier, 17 h HNE sur ESPN + / UFC Fight Pass

Samedi soir, l’UFC reviendra sur nos écrans avec la carte UFC Raleigh. L’événement sera mis en évidence par une bataille de poids lourds entre Curtis Blaydes et Junior dos Santos. Aux États-Unis, la carte sera diffusée sur ESPN +, mais elle sera disponible sur UFC Fight Pass dans d’autres territoires.

L’événement co-principal de l’UFC Raleigh mettra en vedette deux poids welters classés alors que Michael Chiesa affrontera Rafael dos Anjos dans un combat qui pourrait secouer la division. Chiesa est actuellement sur une séquence de deux victoires consécutives avec des victoires sur Diego Sanchez et Carlos Condit. Chiesa a récemment déclaré à BJPenn.com qu’il ne savait pas pourquoi RDA avait demandé le combat, mais il adore la confrontation entre les deux.

Bellator 238 | Samedi 25 janvier, 22 h HE sur DAZN

L’ancienne championne de Strikeforce, Invicta et UFC Cris Cyborg fera ses débuts avec Bellator alors qu’elle affrontera l’actuelle championne des poids plumes Bellator Julia Budd pour le titre. La carte, qui descend à Inglewood, en Californie, sera diffusée sur DAZN.

Le Grand Prix mondial Bellator poids plume se poursuit dans l’événement co-principal alors que Darrion Caldwell affronte Adam Borics. Le vainqueur de ce combat avancera pour affronter A.J. McKee dans le Grand Prix

L’ancien poids mouche et poids coq UFC Sergio Pettis fera ses débuts promotionnels pour Bellator contre Alfred Khashakyan.

Le Bellator 238 proposera également une superbe confrontation poids plume entre Juan Archuleta et Henry Corrales.

Ce sont les événements majeurs sur les plus grands services de streaming de l’industrie cette semaine.

Que regarderez-vous?

