Strikeforce, UFC, le vétéran du Bellator Josh Thomson annonce sa retraite

Josh Thomson, un vétéran des cages Strikeforce, PRIDE, UFC et Bellator, a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes.

Thomson, 41 ans, a annoncé mardi sa retraite du sport sur son podcast Weighing In.

“Je peux dire que je suis officiellement à la retraite”, a commencé Thomson.

Thomson a poursuivi, expliquant que sa décision avait beaucoup à voir avec les dégâts qu’il avait subis lors de ses récents combats. Il a ajouté qu’il subissait également plus de punitions à l’entraînement.

“J’ai réalisé que je prenais plus de clichés que je ne devrais en prendre”, a déclaré Thomson à propos de sa décision. “Je ne veux pas vivre ce style de vie. Je ne veux pas être là-dedans et être un sac de boxe pour personne. Je prenais plus [damage] dans la formation [too].

“C’est ça, les gens ne voient que ceux que vous prenez dans le combat”, a poursuivi Thomson. “Ils ne réalisent pas que vous en prenez plus [shots] en formation aussi. Il y a de jeunes étalons talentueux dans mon gymnase. Ces gars-là vous crient aussi, ce n’est pas seulement le seul gars dans la cage que vous combattez. C’est l’introduction. Ce sont tous les autres clichés que vous prenez là-dedans. C’est la partie la plus difficile. “

Thomson a commencé à se battre professionnel en 2001. En 2008, il a capturé la ceinture légère Strikeforce avec une victoire sur son collègue vétéran Gilbert Melendez. Parmi les autres faits saillants de son illustre carrière de combattant, citons les triomphes sur des ennemis de haut vol tels que Kajan Johnson, Duane Ludwig, Nam Phan, Pat Healy, Gesias «JZ» Cavalcante, KJ Noons et Nate Diaz. Il prend sa retraite avec un record global de 22–9, avec un autre combat sans coup sûr en 2001 avec le défunt, grand Norifumi «Kid» Yamamoto.

Bien que Thomson ait fermé les rideaux sur sa carrière de combattant, il restera étroitement impliqué dans le sport car il travaille comme analyste et commentateur pour Bellator MMA.

Félicitations à Josh Thomson pour une carrière épique en MMA!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.