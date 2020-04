“Style Mortal Kombat sur Fight Island”

La prochaine défense de Israel Adesanya du Championnat du Monde des Poids Moyens UFC mais ce sera contre Paulo Costa si tout se passe bien. Nous avons juste besoin de savoir quand et où. Concernant cette deuxième question, C’est peut-être sur “Fight Island” que l’entreprise prépare. Bien que la confirmation officielle soit manquante.

Adesanya vs Costa, a la Mortal Kombat

Quoi qu’il en soit, le monarque, comme il l’a dit à MMA Junkie, prévoit que Adesanya vs Costa sera une vraie guerre.

“J’aime Fight Island. Le film, comme le cinéma que j’ai en tête, dans lequel je suis le protagoniste et Paulo Costa est l’antagoniste. La fin du film va être dans le style de Mortal Kombat. Ce sera comme s’ils n’auraient pas pu mieux l’écrire.

«Vous allez être surpris de voir comment je vais vous faire tomber. Je vais l’assommer. Voilà comment je me sens. Je vais l’assommer ou il m’assommera. Ne vous méprenez pas. Je ne pense pas qu’il va me mettre KO. Vous serez surpris de ma durabilité car beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte ».

Il ne fait aucun doute que cela va être l’un des combats les plus intéressants de la fin du poids moyen de l’UFC. Adesanya et Costa, sauvant les distances, ont pris le relais d’autres grands noms et se préparent à mener les prochaines années à 185 livres.