Suite aux ordres de l’UFC de retourner aux États-Unis, Marvin Vettori a en fait foutu

C’est un moment difficile pour tout le monde en ce moment avec le Coronavirus fermant tous les services non essentiels, mais nous avons une sympathie supplémentaire pour les combattants de l’UFC qui devaient participer à l’UFC de Londres juste au moment où la pandémie COVID-19 se transformait en un réalité mortelle pour l’Europe et l’Amérique du Nord. Une tonne de ces combattants se sont rendus au Royaume-Uni au milieu du chaos, pour se faire dire à la dernière minute de se précipiter en Amérique s’ils voulaient rester sur la carte.

Cette demande a conduit Leon Edwards à se retirer de son combat principal contre Tyron Woodley plutôt que de risquer de rester coincé en Amérique une fois les frontières entre les pays fermées. Cela s’est avéré être le choix intelligent: un jour après que l’UFC exigeait que les combattants se précipitent aux États-Unis, ils ont débranché la série. Ce qui a certainement sucé le combattant undercard Marvin Vettori, qui a écouté la promotion et s’est rendu de Londres en Amérique.

“En 48 heures, j’ai passé 22 heures dans un avion f * cking”, a déclaré Vettori au MMA Fighting. “Je suis revenu, et je suis évidemment un peu confus. Je suis comme la seule chose que je peux contrôler, c’est que je dois rester prêt. Je dois faire tout ce qui est à mon horaire. Je dois m’entraîner et m’assurer que s’il y a une opportunité, je vais sortir et f * cking casser ça. “

Assez drôle, si Vettori était resté au Royaume-Uni, il se serait probablement battu samedi soir. Cage Warriors 113 est allé de l’avant à huis clos à Manchester, et plusieurs combattants de l’UFC à Londres ont été transférés sur cette carte, y compris l’adversaire d’origine de Vettori, Darren Stewart.

“Je me dis:” Envole-moi! ” Je vais me battre avec lui », a déclaré Vettori. «Je leur ai demandé de me ramener. Je vais combattre ce gars. Je ferai du poids. Pire scénario, ils me bloquent et je rentre en Italie. Je ne crains pas de ne pas pouvoir revenir. D’une manière ou d’une autre, cela se produit, mais ils se disent: «À ce stade, ce n’est pas possible.» Donc, ça a été tout un gâchis. Tout s’est passé si vite. C’est une de ces choses, nous ne le savions pas. Le combat a été annulé et l’UFC n’a pas lieu. Qui le f * ck pourrait prédire que l’UFC déplacerait deux combats de l’UFC à Cage Warriors?

En parcourant son interview sur MMA Fighting et une autre avec MMA Junkie, il y a un détail assez important de sa folle semaine manquante: ce que l’UFC fait pour le compenser de toute cette folie. Le fait que cela reste une question manifestement sans réponse et sans réponse nous fait craindre le pire: que l’UFC ne coupe pas les chèques pour les combattants de l’UFC à Londres qui ont fait tout ce qu’ils étaient censés faire. Même ceux qui sont allés au-delà pour aider Dana White à accomplir ses tentatives téméraires pour maintenir l’UFC en marche au début d’une pandémie internationale ne semblent pas en avoir tiré grand profit.

Selon White, tous les combats d’ici à l’UFC 249 sont simplement «reportés» et non annulés. Ainsi, non seulement ces combattants ne sont pas payés pour les camps qu’ils ont déjà traversés, mais ils doivent également être prêts à chaque fois que la situation virale se stabilise et que la vie semi-normale reprend. Doit être amusant d’avoir à s’entraîner et à rester en forme de combat et à une distance frappante de la prise de poids lorsque personne ne sait combien de temps cela durera.