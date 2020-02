Suite de l’UFC 247: Valentina Shevchenko est la combattante la plus dominante du MMA

Hier soir, le meilleur combattant de la planète a combattu à l’UFC 247. Non, pas Jon Jones. Je parle de Valentina Shevchenko.

Shevchenko est entrée dans sa défense du titre de l’événement principal contre Katlyn Chookagian en tant que plus grande favorite de la carte à -1200 selon la diffusion PPV. À toutes fins utiles, il s’agissait d’un match de squash sur papier. Et une fois la porte de la cage fermée, elle s’est également avérée être une dans la vraie vie, avec Shevchenko Chookagian à tout faire en route vers un arrêt de miséricorde au troisième tour depuis la position du crucifix.

Mais le truc c’est que Chookagian n’est pas un gommage. Ce n’était pas un stratagème promotionnel de l’UFC pour construire son étoile charismatique contre un vétéran vieillissant (* toux * McGregor-Cerrone * toux *). “Blonde Fighter” était le consensus et le prétendant légitime n ° 1 dans la division. Elle est la femme qui, sans Shevchenko, pourrait bien être la championne de la division des poids mouches féminines. Malheureusement pour Chookagian, ce «mais pour» semble être gravé dans la pierre de droit divin et elle avait autant de chances contre «Bullet» qu’un civil au hasard.

Shevchenko est entré dans le MMA en tant que champion du monde à plusieurs reprises en Muay Thai et kickboxing et ce type de pedigree est difficile à reproduire n’importe où, en particulier dans WMMA. Mais en plus de sa frappe techniquement brillante, elle s’est également révélée être une excellente grappler et elle est DE loin le combattant le plus athlétique de la division. Tout cela s’ajoute à une combinaison qui est apparemment imbattable par la récolte actuelle de masselottes. Il n’y a tout simplement aucune possibilité de l’attaquer et de réussir.

Prenez le WMMA GOAT actuel, Amanda Nunes par exemple. Nunes est à juste titre considérée comme la meilleure combattante de tous les temps. Mais malgré un avantage de taille significatif sur Bullet lors de leurs deux sorties, Nunes n’a pas été en mesure de battre définitivement Shevchenko. C’est une femme qui a fait sauter les portes de Cris Cyborg en seulement 51 secondes, mais contre Shevchenko, elle n’a rien pu faire qui a fait d’elle une championne dominante et aurait sans doute dû perdre son titre. Si Nunes ne pouvait pas clairement battre Shevchenko, quelle chance a la division poids mouche?

Aucun manque de respect destiné à la division de 125 livres, mais Shevchenko est tellement mieux que ses contemporains qu’il met à rude épreuve la crédulité. Georges St-Pierre, Jose Aldo, Jon Jones, Anderson Silva et Fedor Emelianenko ont été (ou sont toujours) de grands champions dominants, mais à aucun moment de leur carrière, il n’était inconcevable qu’ils perdent. En ce moment, c’est là que nous sommes avec Shevchenko. Il n’est pas injuste de dire que l’écart entre Shevchenko et le prochain meilleur concurrent à 125 ans est plus large que pour tout autre champion de l’histoire de l’UFC.

Le parallèle le plus proche de Shevchenko en ce qui concerne le degré de domination sur ses contemporains est Demetrious Johnson, l’homme qui a établi le record de l’UFC pour les défenses de titre et a une forte prétention à être appelé le plus grand combattant de tous les temps. Shevchenko est en bonne voie d’établir des records similaires et de revendiquer son propre statut de GOAT. Alors asseyez-vous et profitez de la balade. Elle va être championne pendant longtemps.

«Je ne me sens pas respecté. Un des juges l’avait 49-46. Genre, qui es-tu? Je voudrais peut-être vous parler. A part ça, je sais que j’ai gagné ce combat. J’étais dans ce combat. Je n’ai pas besoin de regarder la rediffusion. J’étais là. J’ai fait ressembler Jon Jones à un homme. Je lui ai apporté le combat. »- Dominick Reyes sur la décision controversée.

«Je ne pense pas qu’il ait été manqué de respect. Je me suis fait démonter. Il n’a obtenu aucun retrait. Je l’ai récupéré. À un moment donné, j’ai mis un crochet. Au cinquième tour, j’ai été surpris par la différence de sortie que nous avions. »- Jon Jones après le combat.

«La réalité est? Qui donne un sh * t? Nous ne sommes pas des juges. Aucun de nous n’est juge. Les juges appellent le combat et c’est tout. En ce qui concerne le jugement et le reffing ce soir, je pense que c’était parfait? Non. Je pense que nous devons faire un peu de travail ici. »- Dana White après l’événement principal.

“Lol.” – Israël Adesanya sur Twitter après que Jones a remporté la décision.

Stocker

Dominick Reyes: Avant l’UFC 247, la plupart des gens radiaient Dominick Reyes et ses affirmations selon lesquelles Jon Jones n’avait jamais combattu quelqu’un comme lui auparavant. Ensuite, pour la meilleure partie du combat, Reyes a soutenu son discours, battant le champion et le blessant à quelques reprises. Finalement, les juges ne l’ont pas récompensé pour sa superbe performance, mais Reyes n’a fait qu’impressionner samedi.

Valentina Shevchenko: Pour toutes les raisons ci-dessus. Bullet a absolument battu la candidate numéro un de la division au point que Joe Rogan lui a demandé franchement s’il était utile de combattre les autres prétendants. Parfois, faire ce qu’on attend de vous est suffisant pour maintenir votre stock à la hausse.

James Krause: Peu importe ce qui s’est passé samedi parce que Krause est un vainqueur juste pour être intervenu avec un préavis d’un jour pour sauver un combat. Puis il est allé et a mis sur pied une performance de Fight of the Night et a encaissé 50 000 $ supplémentaires pour ses efforts. Pas un mauvais week-end pour M. Krause.

Stock bas

Jon Jones: Il ne semble pas fou de suggérer à ce stade que l’âge, et plus particulièrement le temps en cage, commence à rattraper Jones. Dans ses trois dernières performances, Jones a semblé apathique, timide et vulnérable, et il y a de bonnes raisons de penser que le champion devrait maintenant être sur la première séquence de deux défaites consécutives de sa carrière.

Juan Adams: Il est encore jeune dans sa carrière, mais il semble clair qu’Adams n’est pas prêt pour l’UFC.

Mirsad Bektic: Compte tenu des hauteurs prévues pour Bektic, aucun combattant n’a vu son stock baisser davantage après samedi. Bektic s’est bien battu samedi, mais il a clairement régressé en tant que combattant et ses problèmes pour se faire toucher sont toujours clairement évidents. Plus précisément, Bektic n’a tout simplement pas l’air très bien depuis que Darren Elkins est l’auteur du retour de l’année contre lui en 2017.

Par où commencer?

Ce n’est jamais une bonne chose quand le plus gros sujet de discussion qui sort d’une carte est l’arbitrage et selon cette métrique, l’UFC 247 pourrait bien être la pire carte de l’année. Quatre des combats sur la carte sont allés à des décisions partagées, ce qui n’est généralement pas le signe d’un haut niveau de compétence, dont Lauren Murphy a inexplicablement battu Andrea Lee. Le pire était que ce n’était pas seulement une incompétence grossière qui affectait les résultats, c’était un manquement volontaire au devoir. À un moment donné de la lutte contre Murphy-Lee, Joe Rogan et Dominick Cruz ont souligné qu’un juge ne regardait même pas ce qui se passait. Ceci est totalement inacceptable et devrait légitimement conduire à des licenciements.

Et rien de tout cela n’inclut même la plus grande controverse de la nuit, la décision unanime de gagner pour Jon Jones qui a vu un officiel marquer quatre tours pour Jones, y compris le deuxième tour où Reyes a dépassé Jones par une mesure de 33-22.

Le Texas Department of Licensing and Regulation n’a jamais été un bastion pour un travail de qualité, mais samedi soir, il a vraiment montré son cul.

Jon Jones contre le vainqueur de Corey Anderson contre Jan Blachowicz: Compte tenu de ses dernières sorties, je suis moins intéressé de voir Jones au poids lourd où il y a un certain nombre d’adversaires qui pourraient bien le battre. Jones devrait continuer à régner sur le prochain concurrent, puis à nouveau revanche Reyes et Thiago Santos.

Valentina Shevchenko contre. Joanne Calderwood: Oui, Shevchenko sera une favorite de -2000 et oui, elle écrasera JoJo, mais c’est le sport. Les champions défendent contre les prétendants les plus méritants. Et pour Shevchenko, si elle continue à effacer les prétendants de sa division, elle arrive à établir un héritage comme sans doute le meilleur combattant de tous les temps.

Derrick Lewis contre. Alistair Overeem. Compte tenu de ses récentes performances, Overeem pourrait bien se transformer en Curtis Blaydes contre «The Black Beast – sans oublier qu’il se battra avec Walt Harris ensuite -» mais sinon, voyons le Baddest Dude au Barbecue essayer de cuisiner de la viande de cheval.

Dan Ige contre. Shane Burgos: Ige mérite son crack dans le top-15 et Burgos s’intègre parfaitement dans ce rôle. De plus, ce serait juste un combat très amusant à regarder.

Lauren Murphy contre. Roxanne Modafferi: Les deux sont déjà d’accord sur ce point et il n’y a aucune raison de s’y opposer. Le gagnant gagnerait probablement le droit de se faire transporter par Shevchenko.