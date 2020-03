Suivez “le combat” entre The Eagle et Cucuy via les réseaux sociaux

Dana White insiste pour que la lutte très attendue entre L’aigle et le Cucuy va avoir lieu, la date semble immobile, 18 avril 2020, que se passera-t-il si cela va changer, bien que pour le moment on ne sache pas où cela va avoir lieu. Cependant, et comme prévu, avant le combat dans l’octogone, un «combat» a été mené entre les rivaux via les réseaux sociaux pour réchauffer la confrontation, nous avions précédemment rapporté la formation qu’il partageait Tony Ferguson, à ceux que Khabib Nurmagomedov a répondu:

De toute évidence, le Russe a rejeté le Nord-Américain avec des racines latines dans la formation, se demandant sûrement que la vidéo ne doit être montrée qu’avec une “formation étrange” car “il ne s’entraîne pas avec un jean et une sangle (ceinture)”, parmi les commentaires qu’il a eu Le post met en évidence Chris Weidman, qui a placé trois visages souriants 😂😂😂