Super Bowl XLIV, Usman-Masvidal, Logan Paul, plus

L’édition de lundi de MMA Junkie Radio avec les animateurs “Gorgeous” George et “Goze” est arrivée!

Dans l’épisode n ° 3 023 du podcast, les garçons parlent du Super Bowl XLIV, de Kamaru Usman contre Jorge Masvidal, Logan Paul et plus encore.

LE RÉCAPITULATIF

Les Chiefs ont monté un autre retour et battu les 49ers pour remporter le Super Bowl XLIV. Quel a été l’effet du jeu sur le monde MMA?

Dana White a déclaré que le champion des poids mi-moyens de l’UFC, Kamaru Usman, affrontera Jorge Masvidal lors de la “International Fight Week” à Las Vegas en juillet. Êtes-vous dedans?

Le nouveau stade Allegiant de Las Vegas devrait être prêt à fonctionner cet automne. Accueillira-t-il un événement MMA cette année?

Edson Baroza pense que Tony Ferguson a l’avantage contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249. A-t-il raison?

Logan Paul veut entrer dans le MMA, et quelques sourcils se lèvent chez Bellator.

Nous parlons de la situation avec le champion poids moyen de Bellator Rafael Lovato Jr. et de son état cérébral.

De plus, Usman veut être conseiller conjugal à sa retraite?! Sérieusement?!

Diffusez ou téléchargez ceci et tous les épisodes de MMA Junkie Radio sur OmnyStudio, ou regardez-le ci-dessus. Vous pouvez également l’attraper sur les podcasts Apple, Spotify, Stitcher et plus encore. Un nouvel épisode du podcast est diffusé tous les lundis et jeudis.

