Surfaces de séquences vidéo de Brian Ortega et Jay Park se bagarrent à l’UFC 248 – «Je vous ai dit que je vous giflerais comme une chienne»

TMZ Sports a encore une fois réalisé une séquence inédite d’une bagarre entre l’ancien candidat au titre de poids plume de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Brian Ortega, et le rappeur coréen, Jay Park.

Bien que les preuves vidéo ne montrent pas la gifle présumée «T-City» livrée sur Park, elles montrent les moments immédiatement après. Et malheureusement pour Ortega – qui a été tout à fait depuis que l’incident s’est produit le samedi. (7 mars) à l’UFC 248 – il ne peut plus prétendre à l’innocence puisque l’audio le surprend en train de se moquer de Park, qu’il avait prévenu des mois auparavant d’une claque imminente.

“Je vous ai dit que je vous giflerais comme une chienne”, explique Ortega alors qu’il est retenu par la sécurité, qui l’a finalement escorté hors de T-Mobile Arena.

Park a attiré la colère d’Ortega il y a quelques mois alors que Park servait de traducteur pour son bon ami, Chan Sung Jung. Ortega n’a pas pris trop gentiment à Park en disant qu’il esquivait un combat contre Jung alors que “T-City” se remettait d’une blessure du LCA, ce qui a fait dérailler leur match prévu en décembre dernier.

Alors qu’un rapport de police a été déposé, Park n’a pas encore été inculpé. Et par le son, il n’est pas trop haut pour le faire.

Pendant ce temps, “Korean Zombie” était livide en entendant parler de l’incident, qui se serait produit quelques instants après avoir quitté Park pour aller aux toilettes. En réponse, Jung a lancé une attaque verbale cinglante contre Ortega.

“Vous êtes un lâche pour avoir giflé un musicien et non un combattant”, a écrit Jung sur Instagram. “Si tu as planifié ça pour me battre et utiliser mon nom parce que les gens ne se souviennent plus de ton nom, alors je te félicite, ça a marché.”

Quelque chose me dit que les contrats de combat UFC seront à nouveau délivrés aux deux hommes très bientôt.