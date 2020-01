Surfaces d’images de Conor McGregor forant des frappes à l’épaule qui ont brisé Cowboy Cerrone

Il y avait beaucoup à disséquer à la suite de la violente victoire de Conor McGregor sur Donald Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC 246 le week-end dernier à Las Vegas, mais l’un des principaux points de discussion était les frappes à l’épaule «Notorious» utilisées pour briser «Cowboy» en route vers le KO technique.

Même Cerrone a été surpris.

“Je n’avais jamais rien vu de tel”, a déclaré Cerrone dans son interview après le combat. «Ils m’ont jeté au dépourvu, il m’a cassé le nez, il a commencé à saigner, puis il s’est reculé et m’a donné des coups de tête. Je me disais: “Oh mec, ça se passe si vite?” Je me suis fait fouetter le cul tôt. “

Bien qu’il s’agisse apparemment d’une nouvelle ride dans le jeu MMA de l’Irishman, des images ont récemment fait surface montrant un jeune McGregor débouchant des frappes à l’épaule contre l’ancien coéquipier et ancien combattant de l’UFC, Cathal Pendred, lors de leur vidéo de combat non datée.

“Vous savez qu’ils disent que je viens d’avoir une main gauche”, a déclaré McGregor lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 246. “Ils vont devoir dire que je viens aussi d’avoir une épaule gauche. C’est un bon coup au corps à corps. Vous pouvez vraiment attraper un homme. Je sais que je l’ai attrapé le premier par surprise, et je l’ai attrapé avec un ou deux autres et quand nous nous sommes séparés, le nez et l’œil ont été cassés. »

En conséquence, Cerrone risque une suspension médicale de six mois.