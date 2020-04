Suspendu T.J. Dillashaw révèle ses aspirations au titre pour le retour à l’UFC

T.J. Dillashaw a l’intention de se battre pour le titre des poids coq à son retour à l’UFC de la suspension, en supposant que tout se passe comme prévu.

Dillashaw (16-4 MMA, 12-4 UFC) a encore environ huit mois dans une suspension de deux ans émise par l’Agence américaine antidopage à partir de janvier 2019. Le champion des poids coq de l’UFC de l’époque a été testé positif pour les substances interdites dans le monde. moment d’une perte rapide de TKO au champion des poids mouches Henry Cejudo à l’UFC de ce mois-ci sur ESPN + 1.

L’échec du dopage a amené Dillashaw à abandonner la sangle de 135 livres de l’UFC, et il est resté sur la touche depuis. Dillashaw a pris possession de son erreur et souhaite maintenant se remettre au travail une fois qu’il aura été autorisé en janvier. Où s’inscrit-il dans le schéma de la division? Dillashaw a déclaré qu’il avait été informé d’un combat pour le titre pour son retour, mais comprend qu’il reste encore beaucoup de temps à parcourir et que les circonstances pourraient changer.

“On m’a dit que j’aurais ce combat pour le titre à mon retour, mais cela ne veut rien dire”, a déclaré Dillashaw au MMA Junkie. “J’ai fait une erreur – je n’ai aucun droit sur quoi que ce soit. Mais si c’était mon choix, ce serait le combat pour le titre, sinon le top cinq pour prouver que je devrais obtenir ce combat pour le titre. Je pense que cela a du sens.

«J’espère qu’ils me jetteront juste aux chiens. Si je ne peux pas obtenir ce combat pour le titre, je veux quelqu’un dans le top cinq afin que je puisse obtenir mon combat pour le titre. Je ne suis pas là pour jouer. Je veux récupérer ma ceinture. C’est toujours le mien. Je serai prêt.”

Dillashaw a gardé un profil relativement bas depuis le début de sa suspension, mais il a dit que le temps passé était une période d’auto-amélioration. Les premiers mois de la mise à l’écart ont été sombres et difficiles, a-t-il dit, surtout quand il se remettait d’une paire de chirurgies. Dillashaw a dit qu’il est sorti de l’autre côté, cependant, et qu’il est très positif sur la situation actuelle.

«Au début, c’était super difficile, a dit Dillashaw. «Ensuite, j’ai subi deux chirurgies d’épaule consécutives, donc ce genre de chose s’est ajouté. En bas dans les décharges. Au sommet du monde, puis aussi bas que possible. C’était dur. Je ne vais pas mentir. Je mentirais si je disais que non. Au début, c’était vraiment, vraiment difficile. Mais j’ai toujours été mentalement fort.

“Je travaille mon cul et c’est en fait – je ne choisirais pas de le faire – mais l’une des meilleures pauses que j’ai jamais eues. Je dois me concentrer sur d’autres parties de ma vie. J’ai fait quelque chose que je regrette beaucoup et je l’ai reconnu et j’en ai payé le prix. Je déteste dire que c’est une bénédiction déguisée, parce que je ne choisirais plus jamais de le faire, mais ça l’est. “

Dillashaw a déclaré que 2019 était «l’année la plus difficile» de sa vie. Non seulement il a dû renoncer à son titre à l’UFC et supporter l’embarras d’être surpris en train de tricher, mais il a été implacablement moqué par ses camarades de combat, qui semblaient se délecter de sa disparition.

Ces combattants ne font cependant pas perdre de sommeil à Dillashaw, a-t-il dit. Ce n’est pas facile de se faire exploser, mais dans cette situation, Dillashaw comprend que c’est mérité.

“Il est difficile de garder rancune, parce que je l’ai fait”, a déclaré Dillashaw. «J’ai fait l’erreur. J’ai sali mon nom moi-même. Ce n’est sur personne d’autre. Je leur ai donné du carburant. Ça fait mal, mais ça fait partie du paiement – une partie du paiement pour la façon dont j’ai sali mon nom. Je dois vivre avec ça maintenant. Essayer de garder ces rancunes, c’est comme s’accrocher au passé. J’ai déjà avancé. Je suis prêt à pousser pour ce prochain objectif et à récupérer ma ceinture. “

À 34 ans, Dillashaw ne cherche pas à perdre du temps lorsqu’il reprend sa carrière. Il a déjà remporté l’or à l’UFC à deux reprises auparavant, et son intention est de le faire à nouveau.

“Maintenant, je suppose que j’ai l’occasion d’être triple champion, ce qui est absurde”, a déclaré Dillashaw. «Je ne pense pas que j’aurais dû le perdre la première fois. Je peux tout reprendre à nouveau. Je peux passer par ce processus une troisième fois (explétive). »

.