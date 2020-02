Suspensions médicales à l’UFC 247: Valentina Shevchenko pourrait faire face à un sit de 6 mois

Crédit d’image: UFC

L’UFC 247 était une carte divertissante avec de nombreuses finitions et des guerres passionnantes. Malheureusement, comme c’est souvent le cas avec les cartes divertissantes de ce type, il en résulte de longues suspensions médicales. Cette fois-ci, cela comprend un sit potentiel de six mois pour la championne des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, qui a décimé Katlyn Chookagian lors de l’événement co-principal de l’UFC 247.

Le Texas Department of Licensing and Regulation, qui a supervisé la carte UFC 247 à Houston, ne divulgue pas les détails de leurs suspensions médicales comme le font les autres commissions d’État, nous ne savons donc pas quelles blessures et problèmes de santé ont causé les suspensions de chaque combattant. reçu. Nous ne savons pas non plus si les combattants énumérés ci-dessous peuvent concourir plus tôt s’ils sont autorisés par un médecin, mais c’est généralement le cas.

Voir les suspensions médicales complètes pour la carte UFC 247 ci-dessous (h / t MMA Fighting):

Carte principale UFC 247

Jon Jones: suspendu jusqu’au 10 mars.

Dominick Reyes: suspendu jusqu’au 10 mars.

Valentina Shevchenko: suspendue jusqu’au 7 août.

Katlyn Chookagian: suspendue jusqu’au 25 mars.

Justin Tafa: suspendu jusqu’au 9 avril.

Juan Adams: suspendu jusqu’au 10 mars.

Dan Ige: suspendu jusqu’au 10 mars.

Mirsad Bektic: suspendu jusqu’au 10 mars.

Derrick Lewis: suspendu jusqu’au 18 février.

Ilir Latifi: suspendu jusqu’au 10 mars.

UFC 247 Undercard

Trevin Giles: suspendu jusqu’au 18 février.

James Krause: suspendu jusqu’au 10 mars.

Lauren Murphy: suspendue jusqu’au 10 mars.

Andrea Lee: suspendue jusqu’au 10 mars.

Mario Bautista: suspendu jusqu’au 10 mars.

Miles Johns: suspendu jusqu’au 9 avril.

Journey Newson: suspendu jusqu’au 7 août.

Domingo Pilarte: suspendu jusqu’au 9 avril.

Andre Ewell: suspendu jusqu’au 7 août.

Jonathan Martinez: suspendu jusqu’au 18 février.

Khaos Williams: suspendu jusqu’au 10 mars.

Alex Morono: suspendu jusqu’au 10 mars.

Youssef Zalal: suspendu jusqu’au 18 février.

Austin Lingo: suspendu jusqu’au 10 mars.

Que pensez-vous des suspensions médicales pour l’UFC 247? Êtes-vous surpris de voir à long terme Valentina Shevchenko?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.