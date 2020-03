Suspensions médicales à l’UFC Brasilia: Makdessi et Macedo sortent 180 jours

On ne sait toujours pas quand et où aura lieu le prochain événement de l’UFC, mais certains combattants devront rester à l’écart de l’entraînement après avoir reçu des suspensions médicales à la suite de l’UFC Brasilia.

La Commission brésilienne des sports MMA (CABMMA) a annoncé lundi la liste complète des suspensions médicales de l’événement Fight Night de samedi au Brésil. Parmi les suspensions les plus notables figuraient John Makdessi et Veronica Macedo, qui ont besoin d’une autorisation médicale pour éviter une suspension de six mois.

Makdessi a perdu une décision face au poids léger brésilien Francisco Trinaldo, tandis que Macedo a perdu une décision sanglante de trois poids coq contre Bea Malecki.

Charles Oliveira et Kevin Lee se sont livrés à une épreuve de force légère dans l’événement principal de la soirée, et les deux combattants ont eu chacun 14 jours après la victoire de Oliveira au troisième tour. Il en va de même pour Gilbert Burns, qui a arrêté Demian Maia avec des coups de poing dans le premier tour de leur affrontement des poids mi-moyens.

Voici une liste complète des suspensions médicales de l’UFC Brasilia:

Bea Malecki: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Veronica Macedo: suspendue pendant 180 jours en attendant le règlement de la blessure au pouce droit; suspension minimum de 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Bruno Silva: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

David Dvorak: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Mayra Bueno Silva: suspendue 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Maryna Moroz: suspendue 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Rani Yahya: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Enrique Barzola: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Elizeu Zaleski: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Alexey Kunchenko: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Amanda Ribas: suspendue 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Randa Markos: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Jussier Formiga: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Brandon Moreno: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Francisco Trinaldo: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

John Makdessi: suspendu 180 jours en attendant l’autorisation du médecin par voie orale et maxillo-faciale; suspension minimum de 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Johnny Walker: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Nikita Krylov: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Renato Moicano: suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Damir Hadzovic: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Demian Maia: suspendu 45 jours sans concours, 30 jours sans contact

Gilbert Burns: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Kevin Lee: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Charles Oliveira: suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact