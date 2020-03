Suspensions médicales à l’UFC Brasilia: Veronica Macedo et John Makdessi tirent au sort des sièges potentiels de six mois

Le championnat d’Ultimate Fighting (UFC) a repris ses activités le week-end dernier avec l’événement UFC Fight Night 170 arts martiaux mixtes (MMA) sur ESPN +, qui a eu lieu le 14 mars 2020 dans un gymnase Nilson Nelson vide à Brasilia, au Brésil.

En tête d’affiche de l’événement, Charles Oliveira et Kevin Lee, une épreuve de force légère qui s’est terminée par une victoire de soumission pour «Do Bronx». Le co-vedette de l’UFC Brasilia entre Gilbert Burns et Demian Maia s’est également terminé avant le tour final, grâce à une raclée sauvage de «Durinho».

La Commission brésilienne d’athlétisme MMA (CABMMA) a rendu public aujourd’hui les blessures et les suspensions médicales pour les 24 combattants en compétition. événement de la nuit. Veronica Macedo et John Makdessi rejoindront le club de six mois à moins qu’un médecin agréé ne leur donne une autorisation préalable.

Liste complète des suspensions médicales de l’UFC Brasilia ci-dessous, gracieuseté de MMA Fighting:

Bea Malecki: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Veronica Macedo: Suspension de 180 jours dans l’attente de l’élimination de la blessure au pouce droit; suspension minimum de 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Bruno Silva: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

David Dvorak: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Mayra Bueno Silva: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Maryna Moroz: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Rani Yahya: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Enrique Barzola: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Elizeu Zaleski: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Alexey Kunchenko: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Amanda Ribas: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Randa Markos: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Jussier Formiga: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Brandon Moreno: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Francisco Trinaldo: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

John Makdessi: Suspension de 180 jours en attendant l’autorisation du médecin de la bouche et du maxillo-facial; suspension minimum de 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Johnny Walker: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Nikita Krylov: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Renato Moicano: Suspendu 30 jours sans concours, 21 jours sans contact

Damir Hadzovic: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Demian Maia: Suspendu 45 jours sans concours, 30 jours sans contact

Gilbert Burns: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Kevin Lee: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Charles Oliveira: Suspendu 14 jours sans concours, sept jours sans contact

Juste un petit rappel: les combattants reviennent souvent à l’action beaucoup plus rapidement une fois que les médecins leur ont donné le feu vert. Les longues suspensions ne sont qu’une précaution dans la plupart des cas. De plus, toutes les blessures ne sont pas enregistrées lors de l’examen post-combat et font souvent surface lors des tests de suivi.

Pour les résultats complets de l’UFC Brasilia et la couverture des combats, cliquez ici.